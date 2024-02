Deutsche Bahn: Gefährlicher Betrug im Umlauf – HIER müssen Reisende aufpassen

Kunden der Deutschen Bahn, aufgepasst! Aktuell treiben Betrüger ihr Unwesen. Deine sensiblen Daten sind in Gefahr. Die Verbraucherzentrale warnt vor einem fiesen Phishing-Betrug.

Wenn du in den nächsten Tagen eine Mail von der Deutschen Bahn bekommst, solltest du besser zweimal hinschauen: Es könnten Kriminelle dahinterstecken. Sie haben nur ein Ziel: deine persönlichen Daten! Unter dem Betreff „Bitte bestätigen Sie Ihre Anmeldung“ wird eine Art Gewinnspiel thematisiert. Doch das ist ein Fake!

+++Deutsche Bahn: Frau muss Urlaub wegen Bahnstreik absagen – als sie Geld zurückfordert, trifft sie der Schlag+++

Deutsche Bahn: E-Mail wirkt zunächst recht seriös

Das tückische an dieser E-Mail: Normalerweise lässt sich bei Gewinnspiel-Mails der Betrug sofort identifizieren. Deswegen greifen die Verbraucherschützer diese offensichtlichen Phishing-Mails nur selten auf. Doch bei der aktuell kursierenden Mail ist alles anders. Die Aufmachung der Nachricht wirkt zunächst recht seriös.

Im ersten Absatz wird beschrieben, dass du für eine Teilnahme an einem Wettbewerb ausgewählt wurdest und nun eine Jahreskarte 1. Klasse gewinnen kannst. Daraufhin folgt der interessante Teil: Es wird eine Bestätigung der persönlichen Daten über einen Button gefordert.

+++Nach Bahn, Nahverkehr und Flughäfen – jetzt drohen auch in diesen Bereichen Streiks+++

Das ist besonders auffällig bei der Fake-Mail

Nach der Datenbestätigung wird deine Anmeldung bestätigt. Weiter unten folgt ein alternativer Link, den du benutzen sollst, falls der Button nicht funktioniere. „Wir raten Ihnen, keinen der beiden Links zu nutzen, sondern diese Mail unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben, da diese nicht im Zusammenhang mit der Deutschen Bahn steht“, warnt die Verbraucherzentrale ausdrücklich auf ihrer Homepage.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Besonders auffällig sind in dieser Mail die unpersönliche Anrede und die unpassende Absender-Adresse. In Ergänzung dazu passt auch der Abschiedsgruß „Viel Spaß beim Lesen“ nicht wirklich zum Inhalt der Mail. Kunden der Deutschen Bahn müssen also sehr gut aufpassen – sonst könnte das unter Umständen ernste Konsequenzen haben.