Den Haag: Explosion zerstört Wohnhaus! Erste Leiche geborgen – Fahndung nach verdächtigem Auto

Horror-Unglück in den Niederlanden! In Den Haag ist am Samstag (7. Dezember) ein dreistöckiges Wohnhaus nach einer Explosion teilweise eingestürzt. Im Anschluss gab es noch einen Brand. Die Rede ist von 20 Vermissten. Vier Verletzte seien bereits in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Inzwischen haben die Helfer die erste Leiche aus den Trümmern geborgen. Über die tote Person ist nichts weiter bekannt. Bürgermeister Jan van Zanen: „Wir befürchten ein Worst-Case-Szenario.“

Den Haag: Schwere Explosion reißt Loch in Wohnhaus

Die Feuerwehr kämpfte nach eigenen Angaben am Morgen weiter gegen die Flammen an. Einsatzkräfte suchen mit Spürhunden in den Trümmern nach möglichen Toten und Überlebenden, wie die Feuerwehr mitteilte. Unklar ist, was genau das Feuer und die Explosion in dem Gebäude nahe dem Zentrum der niederländischen Großstadt auslöste.

Laut der Nachrichtenplattform „Regio15“ wurden durch die Explosion fünf Wohnungen zerstört. Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichten von riesigen Rauchwolken, die zum Himmel aufstiegen. Dutzende Einsatzwagen der Feuerwehr seien vor Ort, Trümmer in der ganzen Straße verstreut.

Das Wohnhaus in Den Haag (Niederlande) ist fast vollständig zerstört worden. Foto: dpa

Anwohner wachten durch Detonation auf

Anwohner wurden durch die heftige Explosion aus dem Schlaf gerissen. „Ich schaute auf die andere Straßenseite und sah eine große Rauchfahne“, sagte ein Nachbar dem Sender „Omroep West“. Und weiter: „Dort an der Ecke sind zwei Wohnungen komplett weg.“ Und eine andere Nachbarin sagte: „Das kam mir vor, wie ein kleines Erdbeben. Ich spürte, wie die ganze Wohnung bebte.“

Die Polizei fahndet nach einem Auto, das unmittelbar nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit wegfuhr. Anwohner wurden gebeten, mögliche Videoaufnahmen vom Unglücksort zu schicken, auf denen das Auto zu sehen sein könnte. Die Behörden fordern die Einwohner des betroffenen Viertels auf, wegen des Rauchs Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Mehr News:

In den Niederlanden kommt es immer wieder zu Sprengstoffanschlägen im kriminellen Milieu. Die Explosionen und Brandschläge treffen Häuser, Firmengebäude und Autos. Ob die Explosion und der anschließende Brand allerdings einen kriminellen Hintergrund haben, ist noch offen. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof zeigte sich schockiert von der Katastrophe und bot den Opfern die Hilfe der Regierung an. Auch das Königshaus reagierte betroffen.