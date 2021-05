Corona in der Türkei: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen

Urlaub trotz Corona-Pandemie im „Land am Bosporus“?

Sonne, Strand, Meer, gutes Essen, Gastfreundlichkeit – und das alles noch relativ günstig! Für viele Deutsche ist und bleibt der Urlaub in der Türkei DER Sommer-Höhepunkt schlechthin. Doch, Obacht: Wer 2021 in die Türkei reisen will, sollte sich dringend informieren, wie die aktuelle Corona-Lage aussieht.

Die aktuelle Corona-Lage in der Türkei: 7-Tage-Inzidenz und Infektionszahlen

Die Türkei hat mit rund 84 Millionen Einwohnern in etwa so viele Einwohner wie Deutschland, doch das Infektionsgeschehen ist nicht vergleichbar. Seit Ausbruch der Pandemie hat es in der Türkei laut der Weltgesundheitsorganisation WHO rund 40.000 Covid-19-Todesfälle gegeben (Stand 30. April). In Deutschland sind es über 80.000 Todesopfer.

Seit Anfang April gibt es aber in der Türkei, wie in fast allen anderen Ländern in Osteuropa auch, einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen. Besonders betroffen sind die Millionen-Metropole Istanbul (Inzidenz 850) und die westtürkische Provinz Canakkale. Auch Grenzgebiete zu Syrien und dem Irak sind im Corona-Würgegriff.

14. Januar 2021: Türkeis Präsident Erdogan lässt sich impfen. Foto: IMAGO / Xinhua

Die 7-Tage-Inzidenz in der Türkei liegt laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) bei 340,7 pro 100.000 Einwohnern (Stand 30. April) und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Damit ist das ganze Land laut Robert-Koch-Institut ein Hochinzidenz-Gebiet. Die Quote der Erstimpfungen liegt in der Türkei bei 16,2 Prozent der Bevölkerung. In Deutschland hat mittlerweile mehr als jeder Fünfte eine Erstimpfung erhalten.

Türkei: Erdogan verkündet Super-Lockdown bis 17. Mai

Da die Corona-Fallzahlen in den letzten Wochen massiv in die Höhe geschnellt sind, hat sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gezwungen gesehen, einen zweiwöchigen harten Lockdown anzukündigen, der bis zum 17. Mai andauert. Alle Betriebe müssen geschlossen bleiben, Ausnahmen bestehen nur für ausgewählte öffentliche und private Einrichtungen. Lebensmittel- und Drogeriemärkte dürfen täglich außer am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr öffnen.

Nur wenige Menschen gehen die Istiklal-Straße, die Haupteinkaufsstraße Istanbuls, entlang. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Bäckereien hingegen dürfen täglich öffnen. Reisen zwischen den Städten sind nur mit Genehmigungen möglich. Ausgenommen vom Lockdown sind Touristen – doch auch für sie könnten vor Ort Lockdown-Bestimmungen gelten. Museen und archäologische Stätten sollen laut Erdogan geöffnet bleiben.

Türkei: Auswärtiges Amt warnt wegen Covid-19 vor Urlaubsreisen

Das Auswärtige Amt warnt aktuell vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die gesamte Türkei.

Türkei: DAS ist bei der Einreise zu beachten

Wer trotz der Pandemie in die Türkei als Tourist einreisen möchte, muss einige Corona-Bestimmungen beachten, auf die das Auswärtige Amt aufmerksam macht. Hierzu zählen:

alle Flugreisenden über sechs Jahre müssen innerhalb von 72 Stunden vor der Reise ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Die Kontrolle erfolgt bei Einreise/Check-In. Dann erhalten die Reisenden einen Genehmigungscode, der bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden muss. Er kann auch per SMS oder per App („Hayat Eve Sigar“) erlangt werden

Reisende über sechs Jahre müssen bei Einreise einen negativen PCR-Test vorlegen, der bei Flügen nicht älter als 72 Stunden zum Ausreisezeitpunkt sein darf. Der Test ist beim Check-In vorzulegen

Einreisende, die sich in den letzten zehn Tagen vor Türkei-Einreise in Indien, Brasilien oder Südafrika aufgehalten haben, müssen in eine 14-tägige Quarantäne in einer staatlichen Einrichtung

bei Einreise werden Temperaturmessungen durchgeführt – bei erhöhter Temperatur werden weitere Untersuchungen vorgenommen

bei Ausreisen nach Deutschland fordert die Türkei einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Kosten für die Tests tragen die Reisenden. Positiv Getestete dürfen nicht ausreisen und müssen in Quarantäne. Ein negativer PCR-Test in der Türkei befreit aber nicht von möglicher Quarantänepflichten in Deutschland

wer mit dem Auto von der Türkei nach Deutschland zurückfahren will, muss aktuell den Weg über Bulgarien nehmen. Die Ausreise aus der Türkei nach Griechenland ist derzeit nur für griechische Staatsbürger möglich

Das türkische Gesundheitsministerium hat die Provinzen des Landes in vier Risikozonen eingeteilt: von sehr hohes (rot) über hohes (orange) bis in mittleres (gelb) und geringes Risiko (blau). Die Touristengebiete an der türkischen Ägäisküste, an der Riviera und Istanbul fallen in die rote Zote und bergen damit ein sehr hohes Infektionsrisiko.

Ein Blick aus der Natur: Im Hintergrund sieht man die beliebte Touristenstadt Alanya. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Bei Verstößen gegen die gängigen Corona-Regeln (Mindestabstand, Rauchverbot in der Öffentlichkeit, Maskenpflicht) drohen zum Teil sehr hohe Geldstrafen.