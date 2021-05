Corona in Frankreich: Ist der Urlaub 2021 möglich? Hier alle Infos für Touristen

Können wir im Corona-Sommer 2021 endlich wieder Urlaub in Frankreich machen?

Viele Reisehungrige sehnen sich inzwischen dringend nach einem Ortwechsel. Was käme da mehr gelegen als ein Urlaub im Nachbarland? Wir haben dir die wichtigsten Infos über die aktuelle Corona-Lage in Frankreich zusammengefasst.

Urlaub in Frankreich 2021: Die aktuelle Corona-Lage im Nachbarland

Frankreich ist mit seinen rund 68 Millionen Einwohnern derzeit stärker von der Corona-Pandemie betroffen als wir in Deutschland. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 306,1 Neuinfektionen. Zum Vergleich: In Deutschland lag sie am 26. April laut RKI bei 169. Zuletzt machten die sinkenden Zahlen in Frankreich zum Glück wieder Hoffnung. Nachdem am 18. April noch 468 Neuinfektionen gezählt wurden, lag der Wert rund eine Woche später mit rund 306 Neuerkrankungen deutlich darunter.

In Sachen Impfungen geht es in unserem Nachbarland ähnlich schleppend voran wie in Deutschland: Rund 20 Prozent aller Menschen in Frankreich haben die erste Dosis erhalten, das sind über 14 Millionen Menschen (Deutschland: 23 Prozent). 8 Prozent haben bereits die zweite Dosis erhalten (Deutschland. 7 Prozent).

Urlaub in Frankreich: So schätzt das Auswärtige Amt die Lage ein

Kein Wunder, dass das Auswärtige Amt in dieser Hinsicht derzeit von allen „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ abrät – auch nach Frankreich. Dazu zählen auch die französischen Überseegebiete wie La Réunion und Guadeloupe. Wegen der anhaltend hohen Zahl der Neuinfektionen gilt das Land als Hochinzidenzgebiet.

Vor allem im Department Moselle in der Region Grand-Est, die ans Saarland und Rheinland-Pfalz angrenzt, sind die Zahlen hoch. Dort hat es zudem vermehrt Fälle der neuen, ansteckenderen Virusvarianten gegeben (sogenanntes Virusvarianten-Gebiet). Daher besteht in der Region ein grenzüberschreitendes Beförderungsverbot für alle, die aus dem Departement nach Deutschland einreisen wollen. Betroffen sind Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- und Flugverkehr.

Urlaub in Frankreich 2021: Das musst du bei der Einreise beachten

Die Einreise nach Frankreich ist grundsätzlich möglich, du musst an den Grenzübergängen jedoch mindestens bis Ende April mit Kontrollen rechnen. Wer aus Deutschland kommend die Grenze passieren will, der braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter ist als 72 Stunden. Bei der Einreise musst du zudem eine Erklärung zur Symptomfreiheit abgeben.

Für Einreisende aus EU-Ländern besteht laut der französischen Regierung keine Quarantäne-Pflicht.

Urlaub in Frankreich: Diese Regeln gelten in Frankreich

Auch sonst gelten derzeit in Frankreich ähnlich harte Lockdown-Regelungen wie in Deutschland, unter anderem eine Ausgangssperre. Sie tritt zwischen 19 und 6 Uhr in Kraft. Wer sie missachtet, der muss mit einem Bußgeld rechnen. Geschlossen sind außerdem:

Gastronomiebetriebe

nicht-essenzielle Geschäfte

Museen

Konzertsäle

Sporthallen

Vergnügungsparks

Diskotheken und ähnliche Veranstaltungsorte

Wie auch in Deutschland bist du in unserem Nachbarland dazu verpflichtet, im öffentlichen Nahverkehr sowie in geschlossenen Räumen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, also etwa in Geschäften, an Bahnhöfen und Flughäfen oder in Banken.

In vielen französischen Städten gibt es auch eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen, unter anderem in Paris, Marseille, Toulouse und Straßburg. Erlaubt sind zum Beispiel OP-Masken. Zudem sind überregionale Reisen untersagt.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.