Coca-Cola revolutioniert seine Coke – und geht völlig neue Wege

Es gibt Dinge, die ändern sich wohl nie – wie die Beliebtheit von Coca-Cola. Der Softdrink ist seit Jahrzehnten das Lieblingsgetränk vieler Menschen, wird oft als Erfrischung oder auch als Mixgetränk mit Alkohol genutzt.

Über die Jahre hat der Hersteller Coca-Cola Company das zuckerhaltige Getränk immer wieder optimiert und auch gesünder gemacht. Jetzt soll es bald wieder eine neue Coca-Cola-Sorte geben – und die übertrifft alles je dagewesene.

Coca-Cola mit irrer Idee

Wie der US-Konzern selbst in einer Mitteilung bekannt gibt, steht die „Coke Y3000 Zero Sugar“ in den Startlöchern. Das Besondere: Die neue Coke-Sorte wurde „gemeinsam mit menschlicher und künstlicher Intelligenz entwickelt, indem wir verstanden haben, wie Fans sich die Zukunft anhand von Emotionen, Bestrebungen, Farben, Geschmacksrichtungen und mehr vorstellen“.

Die „Coke Y3000 Zero Sugar“ soll daher einen geschmacklichen Blick in die Zukunft werfen – genauer in das Jahr 3000, wie der Name des neuen Getränks suggeriert.

„Wir hoffen, dass Coca-Cola im Jahr 3000 immer noch so relevant und erfrischend sein wird wie heute. Deshalb haben wir uns der Herausforderung gestellt, das Konzept zu erforschen, wie eine Coca-Cola aus der Zukunft schmecken könnte“, heißt es von Seiten des Unternehmens. Über die konkreten Zutaten gibt der Konzern dabei wenig Auskunft – klar ist aber, dass das Getränk zuckerfrei und ohne Kalorien daher kommt.

Coca-Cola ermöglicht Kunden Blick in die Zukunft

Doch bei dem Geschmackserlebnis der Zukunft bleibt es mit einer Dose der „Coke Y3000 Zero Sugar“ nicht – Kunden können auch ihre eigene Realität in das Jahr 3000 befördern, wenn sie sich für eine „Coke Y3000“ entscheiden. So ist auf der Verpackung ein QR-Code aufgedruckt, über den man das „Coca-Cola Creations Hub“ aufrufen kann. Von dort aus kann man Fotos und Aufnahmen durch die sogenannte „Y3000 AI Cam“ filtern, um zu sehen, wie die dargestellte Umgebung im Jahr 3000 aussehen könnte.

Klingt ganz schön spannend – aber ob auch die deutschen Kunden in den buchstäblichen Genuss der „Coke Y3000“ kommen werden, ist aktuell noch unklar. Laut Coca-Cola wird die neue Sorte für einen limitierenden Zeitraum in ausgewählten Märkten in den USA, in Kanada, China, Afrika und in Europa verfügbar sein – ob Deutschland darunter fällt, ließ das Unternehmen bisher offen.