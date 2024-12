Bußgeld droht: Nach Weihnachten begehen viele Deutsche diesen Fehler

Weihnachten ist vorbei – und vielen stellt sich jetzt eine Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Wer seine Tanne nicht richtig entsorgt, dem droht ein fettes Bußgeld!

Schön sah er aus, doch jetzt ist er nicht mehr zu gebrauchen. Nach Weihnachten wollen viele Deutsche ihren Weihnachtsbaum so schnell es geht wieder loswerden. Doch den Baum einfach achtlos in die Gegend schmeißen, ist natürlich nicht erlaubt. Wer seine Tanne entsorgen will, der muss sich an Regeln halten – sonst flattert der Bußgeld-Bescheid ins Haus!

Der Weihnachtsbaum gehört nicht in den Wald – sonst droht Bußgeld!

Wenn der Weihnachtsbaum nach der besinnlichen Adventszeit ausgedient hat, muss er weichen. Doch auch, wenn es sich dabei um einen Baum handelt, darfst du ihn nicht einfach im Wald entsorgen. Das Holz verrottet zwar, aber es beeinträchtigt die Pflanzen- und die Tierwelt.

Außerdem solltest du deinen Baum nicht einfach auf die Straße werfen und hoffen, dass die Müllabfuhr ihn mitnimmt. In Baden-Württemberg riskierst du mit solch einer Aktion beispielsweise ein Bußgeld von 25 und 50 Euro. Wenn du mehrere Tanne illegal entsorgst, musst du mit einem Bußgeld zwischen 50 und 300 Euro rechnen.

In diesem Bundesland fällt das Bußgeld gering aus

Doch natürlich ist das unsachgerechte Entsorgen des Weihnachtsbaums nicht nur in Baden-Württemberg illegal. Am teuersten ist es übrigens im Saarland. Hier zahlst du für eine einzelne Tanne bis zu 300 Euro. Günstig kommst du hingegen in NRW weg: Hier zahlst du 5 bis 30 Euro, wenn du dich nicht an die Vorgaben hältst.

In vielen Städten werden extra Abholtermine für die Tannen angeboten. Diese finden meistens im Januar statt. Auch in den Biomüll können sie gebracht werden und sogar – nach Absprache – in den Tierpark.