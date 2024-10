Bußgeld wegen beschlagener Scheiben – mit diesem Trick bist du auf der sicheren Seite

Schneeflocken fallen, Lichter hüllen die Stadt in romantischen Glanz und es duftet nach Glühwein. Natürlich hat die kalte Jahreszeit ihre Vorteile, aber eben auch manche Tücken. So muss man sich nicht nur warm anziehen, sondern auch im Verkehr auf der Hut sein.

Nicht nur gefährliche Glätte oder Dunkelheit in den Morgen- und Abendstunden, sondern vor allem beschlagene Scheiben können zu Unfällen führen. Aber nicht nur das. Beschlagene Scheiben können nicht nur störend sein. Auch ein hohes Bußgeld kann fällig werden. Wer diesen Tipp beherzigt, ist aber auf der sicheren Seite.

Bußgeld: Beschlagene Scheiben sind gefährlich und können teuer werden

Verständlich, dass so mancher doppelt so früh aufsteht, schließlich muss man sich nicht nur in viele Klamotten zwängen, sondern auch noch die Windschutzscheibe freikratzen. Und dann fangen die Probleme schon vor der Abfahrt an, denn wenn es nass und verschneit ist, sollte man Schuhe und Jacke vorher abklopfen. Warum? Die feuchte Luft im Auto schlägt sich später an den Scheiben nieder.

Und wenn man dann endlich losfährt, beschlagen die Scheiben. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich. Schließlich ist die Sicht deutlich eingeschränkt – klar, dass man so nicht fahren sollte. Wer es dennoch tut, muss mit einem Bußgeld rechnen. Der Bußgeldkatalog sieht ein Bußgeld von zehn Euro vor, wenn „vor der Fahrt [die] Schei­ben nicht aus­reichend vom Eis be­freit oder frei­e Sicht ander­weitig mehr als zu­lässig einge­schränkt [ist]“.

Kein Durchblick im Winter? Dieser Trick hilft

Bei all diesen Folgen ist klar, dass bereits viele Tricks rund um das Thema Autoscheiben im Netz kursieren. Neben einfachen Mittelchen wie Walnüssen und Babypuder, die gegen beschlagene Autoscheiben helfen sollen, legen manche auch einen (halben) Apfel ins Auto. Doch es geht auch anders: die Lösung? Rasierschaum! Der soll laut R+V dafür sorgen, dass die Scheiben nie wieder beschlagen, denn die Substanz wirkt wie ein Imprägniermittel.

Doch wie funktioniert der Trick? Ganz einfach: „Einfach mit etwas Schaum einreiben, kurz einwirken lassen und dann mit einem Tuch abwischen“.

Also schnell zu dm, Rossmann oder Co. und das Wundermittel kaufen – das schont nicht nur die Nerven, sondern vielleicht auch den Geldbeutel.