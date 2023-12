Bußgeld-Katalog: Handy-Blitzer kommen – so wirst du demnächst erwischt

Wer am Steuer sitzt, der sollte seine Finger vom Handy lassen! Mit dem Blick auf das Smartphone während der Fahrt gefährdest du nicht nur dich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Und wenn du dabei erwischt wirst, droht dir obendrein noch ein saftiges Bußgeld.

100 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg: Mit dieser Strafe musst du rechnen, wenn du mit dem Handy am Steuer erwischt wirst. Doch die saftige Geldstrafe scheint viele Autofahrer nicht wirklich abzuschrecken. Immer noch viel zu viele Fahrer werden mit dem Smartphone am Steuer erwischt. Mithilfe von Handy-Blitzern könnte es ihnen schon bald so richtig an den Kragen gehen.

Handy-Blitzer könnten für mehr Bußgeld-Strafen sorgen

Bereits 2022 wurden bei einem Pilotprojekt die sogenannten Handy-Blitzer eingesetzt. Die Kamera erkennt im Verkehr, wenn ein Autofahrer zu seinem Handy greift – und schießt anschließend ein Beweisfoto.

Und das Pilotprojekt aus Rheinland-Pfalz könnte jetzt ausgeweitet werden. Auch andere Bundesländer sind interessiert an dem Handy-Blitzer. Doch damit der Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz dauerhaft eingesetzt werden darf, ist eine Gesetzänderung notwendig.

Polizisten müssen die Aufnahmen noch zusätzlich auswerten

Mit der Änderung sollen auch Datenschutzbedenken aus dem Weg geräumt werden. Die Kameras filmen von den Autobahnbrücken durch die Scheibe und versuchen die Personen zu identifizieren, die tatsächlich ein Handy in der Hand halten.

Doch ganz so einfach ist es nicht: Im Anschluss müssen sich Polizisten die Aufnahmen noch anschauen, da das System nicht hundertprozentig genau ist. Wenn das Gesetz 2024 tatsächlich in Kraft tritt, dann könnten die Handy-Blitzer dauerhaft kommen.