Bußgeld und Führerschein-Entzug: Übles Fahrverbot greift um sich

Wer am Verkehr teilnimmt, der muss sich dabei auch an Regeln halten – sonst droht ein Bußgeld oder im schlimmsten Fall sogar der Führerschein-Entzug! Jetzt greift ein Fahrverbot um sich, welches du unbedingt kennen solltest.

Benziner und Diesel sollen eigentlich erst in zehn Jahren von den Straßen verschwinden. Aber in einigen Orten in Deutschland gibt es schon jetzt Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge. Und wer sich nicht dran hält, der kann unter anderem ein empfindliches Bußgeld kassieren.

Bußgeld und Führerschein-Entzug drohen, wenn du DAS machst

Wie „inside digital“ mit Berufung auf den ADAC berichtet, sind in Großstädten wie Stuttgart und München Diesel-Fahrzeuge teils verboten. Zwar haben Hamburg und Berlin die 2018 und 2019 eingeführten Fahrverbote wieder abgeschafft, aber der Trend entwickelt sich in eine andere Richtung.

+++ Lese-Tipp: Bußgeld: Angeblich zu schnell gefahren? – „Zahle die Strafe auf keinen Fall“ +++

Ab dem 1. Oktober 2025 gilt in den norditalienischen Regionen Piemont, Lombardei, Emilia Romagna und Venetien Fahrverbote für älteren Dieselfahrzeuge der Norm Euro 5 ein Fahrverbot.

+++ Ebenfalls interessant für dich: Bußgeld-Klatsche! Für diesen Biomüll-Fehler werden Bürger jetzt bestraft +++

Bußgeld und Führerschein-Entzug: So teuer kann es für dich werden

Auch Reisende aus Deutschland sind davon betroffen. Verstößt du gegen die Fahrverbote, musst du mit hohen Bußgeldern ab 168 Euro rechnen. Wer mehrmals gegen das Verbot verstößt, riskiert außerdem ein Fahrverbot von bis zu einem Monat!

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Verhängte Bußgelder in Italien können auch in Deutschland vollstreckt werden. Und auch in den Niederlanden musst du vorsichtig sein. Wenn du schon einmal dort unterwegs warst, weißt du: Bisher galt auf allen niederländischen Autobahnen tagsüber von 6 bis 19 Uhr ein generelles Tempolimit von 100 km/h. Jetzt könnte jedoch alles anders kommen. Was in unserem Nachbarland los ist, liest du in diesem Artikel.