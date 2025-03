Bußgeld: Autofahrer kommt Ignoranz teuer zu stehen – hier werden sie bis zu 840 Euro los

Bußgelder sind ärgerlich und können in der Regel ganz einfach vermieden werden. Zu den typischen Fallen gehören unter anderem zu geringe Abstände, Missachtung der Vorfahrt und falsches Überholen. Selbst bei einer falschen Parkscheibe drohen Strafen.

Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen kann es für Autofahrer aber besonders teuer werden. Das gilt vor allem in einem bestimmten Bereich.

Bußgeld: Hier drohen hohe Geldstrafen

Die Tempo-30-Zone ist in dieser Hinsicht besonders „gefährlich“. Sie ist mit den entsprechenden Schildern nur am Anfang und am Ende gekennzeichnet. Tempo 30 gilt dann auf allen Straßen, die zu diesem Gebiet gehören.

Eine weitere Falle: In den meisten Tempo-30-Zonen gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links. Beachtest du diese Regeln nicht, musst du mit heftigen Bußgeldern rechnen. Doch wie hoch fallen sie eigentlich aus?

Geldstrafen in Tempo-30-Zonen: So teuer kann es werden

Wie viel du zahlst, hängt von dem Vergehen ab. Wer die Rechts-vor-links-Regel missachtet, muss mit einer Strafe von 25 Euro rechnen. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung in der Tempo-30-Zone wird es deutlich teurer. Das sind laut Bußgeldkatalog die Kosten:

Tempoverstoß km/h Bußgeld Punkte Fahrverbot … bis 10 km/h 58,50 Euro … 11 – 15 km/h 78,50 Euro … 16 – 20 km/h 98,50 Euro … 21 – 25 km/h 143,50 Euro 1 … 26 – 30 km/h 208,50 Euro 1 (1 Monat)* … 31 – 40 km/h 288,50 Euro 2 1 Monat … 41 – 50 km/h 428,50 Euro 2 1 Monat … 51 – 60 km/h 591,50 Euro 2 2 Monate … 61 – 70 km/h 738,50 Euro 2 3 Monate über 70 km/h 843,50 Euro 2 3 Monate * Ein Fahrverbot gilt meist nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.

Die Bußgelder in der Tabelle werden alle inklusive Auslagen und Bearbeitungsgebühren angezeigt. Sie bestätigen: In einer Tempo-30-Zone solltest du unbedingt auf die Geschwindigkeit achten. Andernfalls wird es für dich schnell teuer.