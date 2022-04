Burger King wird von wütenden Kunden verklagt – der Grund ist haarsträubend

Es ist wohl kein Geheimnis, dass die Realität nicht immer hält, was die Werbung verspricht. Besonders in der Fast Food-Branche werden die Burger von Burger King oder McDonald's oft deutlich saftiger präsentiert, als sie dann am Ende über die Theke gehen.

Kunden von Burger King wollten sich mit dieser Tatsache allerdings nicht abfinden – wegen einer bestimmten Werbung verklagen sie den Fast Food-Riesen nun.

Burger King-Kunden sauer: Whopper viel kleiner als in Werbung

Der Whopper von Burger King gilt als Klassiker für besonders hungrige Kunden. Auf Werbeplakaten wird der Burger entsprechend riesig dargestellt – doch da diese Darstellung nicht der Wirklichkeit entspricht, sieht das Fast Food-Unternehmen sich jetzt durch die eigenen Kunden mit einer Art Sammelklage konfrontiert.

Wie der „Business Insider Südafrika“ berichtet, stören sich die Kläger daran, dass der Whopper in der Werbung um 35 Prozent größer als das eigentliche Produkt beworben wird.

Burger King wird von verärgerten Kunden verklagt – es geht um einen beliebten Burger. Foto: IMAGO / Ina Peek

„Obwohl die Größe des Whoppers in der Werbung von Burger King erheblich zugenommen hat, hat sich das Rezept oder die Menge an Rindfleisch oder Zutaten, die in dem Burger enthalten sind, nie geändert“, heißt es in der Klageschrift.

Burger King-Kunden gehen auf die Barrikaden und fordern jetzt DAS

Die klagenden Kunden fordern von dem US-amerikanischen Unternehmen Schadensersatz und einen sofortigen Stopp der angeblich irreführenden Werbung.

„Die Maßnahmen von Burger King sind besonders besorgniserregend, da die Inflation, die Lebensmittel- und Fleischpreise sehr hoch sind und viele Verbraucher – insbesondere die mit niedrigem Einkommen – finanziell zu kämpfen haben“, so ein weiterer Vorwurf in der Klage, zitiert „Business Insider Südafrika“ (https://www.businessinsider.co.za/burger-king-named-in-false-advertising-lawsuit-over-whopper-size-2022-4).

------------

Mehr News zu Burger King und McDonald's:

---------------

Burger King selbst äußerte sich nicht zu dem Verfahren – es ist jedoch nicht die erste Klage. So hatte Burger King zuletzt 2020 einen Rechtsstreit verloren, weil ein Burger als pflanzlich und vegan beworben wurde, obwohl er Mayonnaise enthielt und zusammen mit Fleischprodukten gekocht wurde. (kv)