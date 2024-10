Burger King: Menüs kosten jetzt 30 Euro – diese Wucher-Preise sind unfassbar

Dieses Video ist unfassbar, denn es zeigt die Speisekarte bei Burger King. Dort kann man sehen, dass die Preise es richtig in sich haben. Ein Menü kostet sogar stolze 30 Euro. Dies hat jedoch einen ganz besonderen Grund.

Auf Facebook wurde ein Video gepostet, das eine Burger-King-Filiale zeigt. An der Anzeigetafel ist die Speisekarte des Fast Food Restaurants zu erkennen und die dazugehörigen Preise. An diesen scheint aber etwas anders zu sein, als man gewöhnt ist.

+++ McDonald’s schockt Kunden mit Preis-Hammer – und setzt jetzt noch einen drauf +++

Burger King: Whooper kostet 22 Euro

Denn diese Preise lassen den Kunden erst einmal schlucken. Ein ganz normales „Whopper“-Menü bei Burger King soll plötzlich 22 Euro kosten. Der „Double Whopper“ ist auch deutlich teurer mit 26,50 Euro. Besonders schockiert ist der Kunde über den „Triple Whopper“, für den stolze 30 Euro verlangt werden. Der Kunde ist außer sich und unterlegt sein Video mit der Caption „Nicht euer Ernst“. Auch in den Kommentaren können viele diese Preise bei Burger King nicht fassen. Ein User schreibt entsetzt: „Die Spinnen doch langsam“.

+++ Urlaub in Italien: Für Einheimische weiterhin kostenlos – aber Touristen sollen HIER bald zahlen +++

Tatsächlich gibt es einen Grund für diese hohen Beträge, denn das Video ist in einem Burger King am Flughafen in Istanbul entstanden. Abgesehen davon, dass Preise an Flughäfen oft etwas teurer ausfallen, herrscht in der Türkei momentan eine sehr hohe Inflation, was die Kosten in die Höhe treibt.

Urlaub in der Türkei: Inflation ist gesunken

Die Inflation ist zwar etwas gesunken und befindet sich momentan auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Jahr, jedoch beträgt sie immer noch durchschnittlich 52 Prozent. Dies hat auch einen enormen Einfluss auf Touristen, die Urlaub in der Türkei machen, wie man in dieser Burger-King-Filiale sieht.

Mehr Themen:

Die Preise bei Burger King in der Türkei sind extrem hoch und der User, der das Video gepostet hat, kann es nicht glauben. Bei diesen Preisen will er lieber woanders essen. In den Kommentaren schreibt er noch einmal entschlossen: „Nein, danke.“ Bei diesen Preisen kann man es nachvollziehen.