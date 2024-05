Burger King auf Mallorca: Diese Produkte suchst du in Deutschland vergebens

Egal ob Burger, Pommes oder etwas Süßes: Bei Burger King weiß man immer, was man bekommt. Kein Wunder also, dass zahlreiche Menschen auch im Urlaub auf die Produkte der Fast-Food-Kette zurückgreifen.

So auch auf der Sonneninsel Mallorca. Neben den Klassikern gibt es in den spanischen Filialen von Burger King allerdings auch die ein oder andere Überraschung für die hungrigen Kunden. Nach diesen Produkten suchen sie in Deutschland nämlich vergebens.

Burger King auf Mallorca: Kunden aus Deutschland staunen

Am Ballermann in S’Arenal gibt es entlang der Strandpromenade insgesamt drei Burger-King-Filialen. Unsere Redaktion hat das Sortiment mal genauer auf den Prüfstand gestellt. Es dauert auch gar nicht lang, bis einem die erste Neuheit aus der Kategorie Beef-Burger ins Auge springt.

Das spanische Burger King bietet nämlich einen ganz neuen Burger an. „The King Huevo“ ist eine Variante mit Spiegelei, Bacon und Tomate. Und auch in der Abteilung der Hähnchen-Burger gibt es ein für deutsche Touristen neues Produkt: Der „Cheddar Wave Crispy“. Dieses Angebot trumpft vor allem, wie der Name schon sagt, durch ganz viel Käsesoße auf.

Burger King auf Mallorca: DAS gibt es in Deutschland nicht

Besonders auffällig ist die eigenständige Kategorie, die ausschließlich glutenfreie Produkte anbietet. Dazu gehören ein Whopper-Menü mit Pommes und Getränk, der glutenfreie Cheeseburger und sogar Getränke und Desserts ohne Gluten.

Der größte Unterschied zu Deutschland: Dort kann man die glutenfreie Burger-Variante nur ohne Brot bestellen. In den spanischen Filialen ist dieses hingegen mit dabei und ohne weiteres verzehrbar.

Wie man sieht, dürfen sich Burger King Liebhaber auf zahlreiche Neuheiten in den spanischen Filialen freuen. Und auch bei McDonald’s hält das Sortiment auf Mallorca zahlreiche Überraschungen für die Kunden bereit.