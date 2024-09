Burger King mit neuem Angebot – Kunden könnte es bekannt vorkommen

Auf Facebook kündigt Burger King seinen neuesten Snack im Sortiment an. Aufmerksamen Kunden wird jedoch auffallen, dass es sich nicht um ein komplett neues Produkt handelt.

Ab jetzt hat Burger King einen neuen Snack, und zwar den „Macaroni & Cheese Lover Snack“. Dieser Snack ist jedoch nicht komplett neu im Sortiment. Tatsächlich handelt es sich dabei eigentlich um den Patty von den beliebten Burgern der „Macaroni & Cheese Lover“-Serie.

Burger King: „Wir haben wirklich Pasta auf einen Burger gepackt!“

Auf seiner Website stellt Burger King die „Macaroni & Cheese Lover“-Produkte detailliert vor und kündigt an, dass diese ab sofort eine neue Rezeptur haben. In der Produktbeschreibung teilt das Fast-Food-Unternehmen mit, dass der Burger insbesondere wegen seines Patty besonders beliebt ist. Das Unternehmen schreibt: „Ja, wir haben wirklich Pasta auf einen Burger gepackt!“

Und diese Kombination scheint so gut zu funktionieren, dass Burger King den Patty des Burgers jetzt auch zusätzlich als Snack anbietet. Auf Facebook wird der neueste Snack beworben mit den Worten: „Minimalistisch – aber übertrieben gut im Geschmack.“

In den Kommentaren sind sich die Kunden anscheinend nicht einig, ob man sich über den neuen Snack bei Burger King jetzt freuen soll oder nicht. Ein Nutzer kommentiert sofort: „Ich will es haben.“ Ein anderer scheint ebenfalls von dem neuen Produkt begeistert zu sein und schreibt: „Ich muss echt mal wieder zu euch.“

Geteilte Meinung der Kunden

Jedoch sind nicht alle Kunden so euphorisch über den „Macaroni & Cheese Lover“-Snack. Ein User schreibt zum Beispiel in den Kommentaren: „Sieht gar nicht mal so lecker aus!“ Von dieser Aussage lässt sich Burger Kind jedoch nicht beirren und antwortet souverän: „Das ist ja Geschmacksache, wir haben sicher was für dich dabei, das dir besser gefällt.“

Ein anderer Nutzer teilt mit: „Das Patty alleine war okay, aber im Burger ging es leider komplett unter.“ Der neue Snack bei Burger King wäre vielleicht eher etwas für diesen Kunden. Bis jetzt ist der „Macaroni & Cheese Lover“-Snack nur in den Filialen verfügbar. Bald soll man diesen jedoch auch online bestellen können.