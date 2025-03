Bürgergeld: Rentnerin fällt vom Glauben ab – „Der Preis ist leider zu hoch“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Einige Protagonisten sind dabei auf staatliche Unterstützung angewiesen, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie tagtäglich zu kämpfen haben.

Viele Menschen sparen lange Zeit auf ihren Urlaub und sind dann umso glücklicher, wenn es endlich so weit ist. So ergeht es auch Rentnerin Brigitte – sie reist mit ihren beiden Töchtern Jana und Nicole nach Berlin. Doch bereits kurz nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt trifft die kleine Familie der Schlag!

Bürgergeld: Ein Trip nach Berlin

„Endlich Berlin! Endlich mal was sehen, was wir in Rostock nicht sehen können“, sagt Brigitte zu Beginn noch freudig. Dabei ist es für sie nicht das erste Mal in der Hauptstadt: „Ich war hier als Kind und hab es seitdem nie wieder gesehen.“ Ihr erster Stopp: Der Berliner Fernsehturm. Für eine Fahrt auf die Aussichtsplattform reicht es jedoch leider nicht: „Wenn das nicht so teuer wäre Mädels, wäre ich mit euch da oben. Aber da ist der Preis leider zu hoch!“

Weiter sagt sie wehmütig: „Ich hätte es gerne gesehen, aber das können wir uns noch nicht leisten. Wir werden aber darauf hin sparen, damit wir uns das wirklich nochmal anschauen können. Als Kind wollte ich schon da hoch, aber da konnten wir es uns schon nicht leisten und heute erst recht nicht. Das ist wirklich ein Traum von mir!“

Bürgergeld: Familie fällt vom Glauben ab

In einem Souvenirshop werden die drei aber schließlich fündig und haben somit zumindest ein paar kleine Erinnerungsstücke an ihre Berlin-Reise. Rentnerin Brigitte ist schockiert über die stolzen Preise: „Hier brauchst du wirklich ein bisschen Geld, Kleingeld. Wir fallen gleich vom Glauben ab, wenn wir mal gucken. Fast 66 Euro für das bisschen, das ist doch nicht normal! Dreizehn Teile gekauft für 66 Euro.“

Weiter erklärt sie: „Doch für das was man sich wirklich hätte kaufen wollen, da ist der Preis einfach zu hoch gegriffen, denn 13 Euro für eine Tasse muss nicht sein.“ Vor allem Brigittes Töchter sind hellauf begeistert von Berlin. Ihre Mutter bemängelt jedoch einen für sie schwerwiegenden Kritikpunkt: „Das Einzige, was mich stört, sind eben die Preise. Die sind extrem hoch!“ Ihr Fazit zum Tag in Berlin: „Es war ein wunderschöner Tag. Es hat zwar etliche Mark gekostet, aber bereut, habe ich nicht eine Mark davon!“

RTL Zwei zeigt Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.