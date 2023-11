Black Friday bei Amazon: Diese Deals lassen Haustier-Besitzer ausrasten

Haustierhalter aufgepasst: Die Black Friday-Woche ist da! Bei Amazon und Co. gibt es jeden Tag bis einschließlich des eigentlichen Black Friday am 24. November viele attraktive Angebote. Am Mittwoch (22. November) locken besonders tierische Deals.

Wir haben dir die besten Angebote für deine Haustiere rausgesucht. Egal ob Hund, Katze oder Papagei – bei der Black Friday-Woche bei Amazon ist für jedes etwas dabei.

Black Friday bei Amazon: Die besten Deals für Haustier-Besitzer

Nicht nur bei Elektronik-Artikeln und potenziellen Weihnachtsgeschenken purzeln zurzeit die Preise. Beim Black Friday gibt es fast in jeder Sparte günstige Angebote. Und die gibt es schon jetzt – zwei Tage davor.

Bei Amazon kannst du aktuell an die 50 Prozent bei Haustierzubehör sparen – je nach Produkt sogar mehr! Wir haben dir ein paar Deals rausgesucht, bei denen du jetzt besonders viel Geld sparen kannst.

Heldenwerk Kofferraum Hundedecke

Preis vorher: 36,95 Euro

Preis jetzt: 20,13 Euro

Rabatt: 46 Prozent

Keine Lust mehr auf Hundehaare in deinem Auto? Dann brauchst du den Universal Kofferraumschutz von Heldenwerk. Der deckt mit seinen Seiten- und dem Ladekantenschutz die gesamte Fläche ab und ist zudem wasserdicht und kratzfest. Und mit einem Coupon erhältst du auch noch fünf Prozent Rabatt extra obendrauf. Hier geht’s zum Angebot 🛒

els pet Wasserbrunnen für Katze und Hund

Preis vorher: 26,99 Euro

Preis jetzt: 14,99 Euro

Rabatt: 44 Prozent

Na nu? Hund und Katze trinken friedlich nebeneinander vom selben Brunnen? Wer zu Hause zwei Vierbeiner hat, die sich gut verstehen, für den könnte der Wasserbrunnen von els pet etwas sein. Das Wasser kommt hier aus zwei gegenüberliegenden Hähnen geplätschert. Vor allem für Katzen sind die Brunnen eine gute Alternative, wenn sie aus der Schüssel nicht trinken wollen. Hier geht’s zum Angebot 🛒

Tractive GPS Tracker

Preis vorher: 49,99 Euro

Preis jetzt: 34,99 Euro

Rabatt: 30 Prozent

Und noch ein Angebot für Hund wie Katze: Der GPS Tracker von Tractive. Der wird sogar von Tier-Experte Martin Rütter empfohlen. Damit kannst du dein Tier weltweit orten, er gibt einen Weglaufalarm ab und du kannst darüber sogar die Laufaktivität deines Lieblings tracken. Und hier geht’s zum Angebot für die Katzen-Variante 🛒