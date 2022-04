Betrugsmasche: Wenn du am Telefon DIESE Ansage hörst, leg sofort wieder auf!

Immer wieder gibt es Tricks, wie Kriminelle dir dein Geld abluchsen wollen. Nun gibt es eine Betrugsmasche, die besonders perfide ist.

Die Betrugsmasche simuliert einen Anruf ausgerechnet von den Menschen, die eigentlich für dein Wohlergehen sorgen sollen.

Bundeskriminalamt warnt vor perfider Betrugsmasche

Wenn du in letzter Zeit einen Anruf von der Polizei, besser gesagt vom „Federal Police Department“ bekommen hast, dann war dieser mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Betrugsversuch.

Natürlich ist es sowieso eher merkwürdig, dass dich eine US-amerikanische Behörde in Deutschland anruft. Doch wie diese Redaktion erfahren hat, rufen die Betrüger von einer deutschen Handynummer an. Zudem klingeln sie mehrfach innerhalb weniger Minuten bei dir an, in der Hoffnung, dass du abnimmst.

Eine perfide Betrugsmasche erreicht dich über dein Smartphone. (Symbolbild) Foto: dpa

Betrugsmasche spielt mit Sicherheitsgefühl durch Polizei

Wenn du das machst, dann hörst du eine aufgezeichnete Nachricht mit weiblicher Stimme. Darin wird dir mitgeteilt, dass es zu Unregelmäßigkeiten mit deinem Ausweis gekommen ist und du persönliche Daten bestätigen sollst.

Für die meisten ein offensichtlicher Betrug, für manche aber auch eine Nachricht, der sie vielleicht nachkommen.

Dem Bundeskriminalamt (BKA) ist diese Betrugsmasche bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage von dieser Redaktion bestätigt.

------------------------------------

Mehr Themen:

-------------------------------------

„Grundsätzlich ist zu sagen, dass solche Betrugshandlungen schon länger existieren und der Ablauf sich ähnelt. Die Betrüger versuchen jedoch mit immer neuen Geschichten an Daten oder Geld zu gelangen. Dabei treten sie immer wieder im Namen anderer Behörden auf“, heißt es vom BKA.

BKA rät dazu, sofort aufzulegen

Der Tipp: Wer eine solche Ansage hört, sollte sofort auflegen und auf gar keinen Fall anders reagieren.

Das BKA rät außerdem: „Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis. Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie auch niemals Geld an unbekannte Personen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.“ (fb)