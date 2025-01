Berlin: Gerd reist an Ort seiner Kindheit – es ist sein letzter Wunsch

Es ist ein Schicksal, das zu Herzen rührt! Gerd aus Berlin besuchte mit sieben Jahren erstmals die Okertalsperre im Harz, war sofort begeistert. Als Erwachsener wollte er erneut dorthin reisen, doch seine Pläne wurden durchkreuzt. Er ist schwer erkrankt, kann sich im Alltag nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen.

Dabei wollte er mit seiner Lebensgefährtin nochmal an den Ort, der ihn in seiner Kindheit so nachhaltig beeindruckte. In seinem Zustand von heute unmöglich – bis er vom ASB-Wünschewagen in Berlin hörte. Darüber berichtet unser Partnerportal BERLIN LIVE.

Berlin: Gerd reist an Ort seiner Kindheit

Nach 60 Jahren fuhren der Berliner, seine Partnerin und das ASB-Wünschewagen-Team im Juni 2023 an die geliebte Okertalsperre im Landkreis Goslar – sein letzter Wunsch wurde erfüllt. Gerd schwärmte: „Der Höhepunkt war die Führung des Talsperrenwarts. Er hat extra für mich für 10 Minuten die Talsperre geöffnet!“

Die Okertalsperre hat einen Stausee, der von der Oker durchflossen wird. Die Staumauer ist 260 Meter lang und bis zu 75 Meter hoch. Das Wasser wird vom Wasserkraftwerk Romkerhalle zur Stromerzeugung verwendet und teilweise auch der Trinkwassergewinnung zugeführt. Die Talsperre wird von den Harzwasserwerken betrieben. Der Okerstausee selbst hat einen Speicherraum von satten 46,85 Millionen Kubikmetern Wasser.

