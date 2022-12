Berlin: Riesiges Aquarium in Hotel explodiert – Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Schock in Berlin! Ein überdimensioniertes Aquarium im Gebäudekomplex „DomAquarée“ ist geplatzt. Wasser läuft zurzeit auf die Straße und es herrscht Chaos.

Die Lage sei zurzeit noch unübersichtlich, so die Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen (16. Dezember). Die Polizei hat die Karl-Liebknecht-Straße in der Nähe des Berliner Doms abgesperrt, um der Situation Herr zu werden. Wie das Unglück passieren konnte, ist unklar.

Berlin: Riesen-Aquarium in Hotel geplatzt – Großeinsatz!

„Wir sind mit 100 Einsatzkräften im Hotel Dom Aquaree im Einsatz“, twittert die Berliner Feuerwehr am frühen Freitagmorgen. Hier – in der Nähe des Berliner Doms – ist ein Großaquarium im Sea Life geplatzt. Hunderte Liter Wasser treten daraus hervor und bahnen sich ihren Weg auf die Straße. „Das Aquarium ist beschädigt, Wasser tritt aus. Die Lage ist zurzeit nicht übersichtlich“, so die Einschätzung der Einsatzkräfte.

Zurzeit werde noch geprüft, ob es verletzte Menschen gäbe. Die Ursache für die Beschädigung des Aquariums im DomAquarée ist vorerst unklar. Laut der Verkehrsinformationszentrale der Stadt ist die Karl-Liebknecht-Straße vor dem Hotel, in dem sich das Aquarium befindet, gesperrt. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn“, teilt die Zentrale auf Twitter.

Mehr News:

Ob das Wasser auch die Tiefgarage des Hotels erreicht hat, ist noch nicht bekannt. Auch zu den Meerestieren, die sich in dem Aquarium befunden haben müssen, gibt es noch keine Meldung.

Krasses Video!

In einem Video, das eine Nutzerin auf Instagram geteilt hat, ist das verheerende Ausmaß des Unglücks zu sehen. Das komplette Aquarium ist leer und die Hotelfläche darum ein einziger Scherbenhaufen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Gebäudekomplex mit dem Namen DomAquarée steht ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes und des Fernsehturms. Darin befindet sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und auch der AquaDom. Laut der Webseite des DomAquarées handelt es sich dabei um das „größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt“. Der Betreiber hatte es erst im Sommer vor zwei Jahren noch umfassend modernisiert. (mit dpa)