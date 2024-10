Bald kein Bargeld mehr im Automat? Experte wird deutlich

Rund 10.000 Beschäftigten in der Geld- und Werttransportbranche hat Deutschland es zu verdanken, dass immer genug Bargeld in den Bankautomaten und genug Wechselgeld in den Kassen liegt. Doch aktuell laufen harte Verhandlungen zwischen der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW) und Verdi.

Infolgedessen kam es in den letzten Wochen immer wieder zu Warnstreiks, die auch für einige Bankkunden Folgen hatten. Verbraucher fürchten nun, dass die Bargeldversorgung in Deutschland knapp wird. Ein Experte hat jetzt Klartext gesprochen.

+++ NRW-Bäckerei will Bargeld-Zahlungen verhindern – der Grund ist irre +++

Bargeldversorgung in Gefahr?

Auch mehrere Tage nach dem Streik vom 2. Oktober schauten Kunden der Volksbank, Sparkasse und Co. beim Geldabheben am Automaten in die Röhre. Verbrauchern blieben deshalb oft nur zwei Alternativen. Entweder bei einem anderen Automaten sein Glück versuchen oder beispielsweise im Supermarkt Geld an der Kasse abheben.

Gewerkschafterin Sonja Austermühle prognostizierte jedoch bereits bei dem letzten Streik schon: „Es wird aber auch so sein, dass sicherlich der ein oder andere Einzelhandelsladen seine Geldbestände nicht mehr abgeben kann, beziehungsweise kein neues Geld mehr geliefert wird. Auch hier kann es dazu kommen, dass es bei der Bezahlung an der Kasse zu Wechselschwierigkeiten kommt.“ Am 17. Oktober steht die nächste Verhandlungsrunde an und einige Verbraucher fürchten, dass die Bargeldversorgung nun erneut knapp wird.

Noch mehr News:

Doch Wolfram Seidemann, Geschäftsführer der Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH, konnte gegenüber „Focus“ leicht Entwarnung geben. „Die Beteiligten im Bargeldkreislauf werden Vorsorge getroffen haben. Wenn ich weiß, dass ein Streik droht, dann rufe ich bei der Zentralbank etwas mehr Bargeld ab.“ Wenn ein Werttransportunternehmen ausfalle, würden Ausgleichsmechanismen greifen. „Aus meiner Sicht ist die Bargeldversorgung der Bevölkerung gesichert und das ist wichtig“, so die Einschätzung des Experten.