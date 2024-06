Ballermann: Deutsche Urlauber mit klarer EM-Ansage – „Große Überraschung“

Ganz Deutschland ist im EM-Fieber! Nach dem ersten, torreichen Spiel der Nationalmannschaft gegen Schottland geht es am Mittwoch (19. Juni) gegen Ungarn ran. Tausende Menschen werden sich dann wieder beim Public Viewing versammeln, um die Mannschaft anzufeuern.

Doch nicht nur in Deutschland ist die EM-Euphorie groß. Auch im „17. Bundesland“ Mallorca fiebern Dutzende Fußball-Fans mit. Wie sehen die Ballermann-Urlauber die Chancen für das Team von Julian Nagelsmann? Unsere Redaktion hat sich auf der Partymeile mal umgehört.

Ballermann-Touristen mit eindeutiger Prognose

Die Ballermann-Urlauber zeigen sich optimistisch – zumindest was das zweite Gruppenspiel Deutschland gegen Ungarn angeht. „Ich sage, dass Deutschland gewinnt. Das wird ein knackiges 3:1. Das Ergebnis gegen Schottland war natürlich eine Ansage und ich glaube, dass es so weitergehen wird“, erzählt uns ein 24-Jähriger aus Berlin.

+++ EM 2024: Halbmond auf der Türkei-Fahne – wir erklären dir die Flagge +++

„Ich gehe auch davon aus, dass Deutschland zeigen wird, dass sie gewinnen wollen. Ich tippe auf ein 5:1. Füllkrug wird in der 60. Minute eingewechselt und macht mindestens zwei Tore“, sagt ein weiterer Mallorca-Urlauber. Doch es gibt auch Fußball-Fans, die nicht so hoch stapeln: „Deutschland wird gegen Ungarn gewinnen. Allerdings nicht mit vier oder fünf Toren, wie jeder meint. Das wird ein knappes 2:1. Die Euphorie in Deutschland ist gerade sehr groß, da muss man auch mal langsam machen. Gegen die Schweiz wird es dann wieder anders.“ Doch wie sieht es mit Blick auf den Titel aus?

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Wir können es ziemlich weit schaffen“

Gegenüber unserer Redaktion zeigen sich die Fußball-Fans in Sachen Europameister-Titel eher etwas zurückhaltend. „Ich glaube nicht daran, dass Deutschland Europameister wird. Ich finde England da stärker“, sagt ein Mallorca-Urlauber. Ein anderer findet: „Ich weiß nicht, ob es für die Europameisterschaft reicht. Aber wir können es ziemlich weit schaffen.“

+++ ARD, ZDF und RTL: Klare Sache! Nach der EM-Übertragung steht es fest +++



Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Momentan sieht alles danach aus, dass wir zumindest mal ins Halbfinale kommen. Wir haben eine gute Mannschaft und sehr gute Spieler. Ich bin froh, dass auch ein paar erfahrenere Spieler dabei sind, wie beispielsweise Thomas Müller. Ich glaube, die werden uns zum Schluss noch eine große Überraschung bringen“, erzählt ein Ballermann-Besucher aus Rheinland-Pfalz.