Bahnstreik: Jetzt kippt die Stimmung – Lokführer im Kreuzfeuer! „Ätzend gierig“

Niemand will, dass es den Lokführern schlecht geht – aber so langsam dürfte das Mitgefühl von zahlreichen Pendlern und Bahnfahrern ausgereizt sein. Der mittlerweile vierte Bahnstreik innerhalb von drei Monaten steht bevor: Von Mittwoch (24. Januar) bis Montag (29. Januar) stehen die Züge still – es ist der längste GDL-Streik im aktuellen Tarifkonflikt (>> hier alle Infos).

Sechs Tage lang Bahnstreik. Davon sind nicht nur Berufspendler betroffen – sondern auch Hunderttausende Wochenendreisen. Die Familie besuchen? Dem Fußballverein zum Auswärtsspiel hinterher fahren? Oder zu einem Spiel der Handball-EM reisen, die aktuell in Deutschland stattfindet? Alles plötzlich nicht mehr möglich.

Bahnstreik: Frust der Passagiere entlädt sich

Der ein oder andere Bahnpassagier dürfte so langsam das Gefühl bekommen, dass er mehr unter den Zugausfällen zu leiden hat, als die eigentlich angedachten Opfer des Streiks – die Chefs bei der Deutschen Bahn. Entsprechend deutlich fiel das Feedback unserer Leser zu diesem Thema aus.

„Bisher hatte ich eigentlich Verständnis dafür, aber langsam nervt es wirklich“, schimpft eine Frau in unseren Instagram-Kommentaren. Aufgrund des Bahnstreiks fallen für sie mehrere vierstündige Autofahrten an, um ihre Tochter zum Internat zu bringen. Sie argumentiert, dass bestimmt viele Deutsche mit Teilaspekten ihrer Arbeit unzufrieden seien. „Aber streiken die alle dagegen und legen ihre Arbeit nieder? Nein – sonst würde hier nämlich nichts mehr funktionieren“, ärgert sie sich.

Eine weitere Leserin stellt die Frage: „Was machen Pendler, die kein Auto haben und nicht zur Arbeit kommen?“ Sie fordert: „Für jeden Verdienstausfall sollte die GDL aufkommen.“

Bahnfahrer genervt: „Absolut unverschämt“

Weitere Leser-Reaktionen:

Es muss auch mal Schluss sein! 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich sind unverhältnismäßig.

Reicht langsam. Alles auf dem Rücken des Bürgers austragen. Provokation ist das nur noch.

Nur noch ätzend gierig. Haben ein gutes Angebot bekommen.

Man kann nicht immer bekommen, was man sich in den Kopf gesetzt hat.

Sollen die Leute, die darauf angewiesen sind, deswegen nun Urlaub nehmen? Es reicht!

Absolut unverschämt!

Total überzogen. Bekommen den Hals nicht voll. Alle sollen Öffis fahren und dann so eine Sch****!

Einzelne zustimmende Wortmeldungen wie „Absolut richtig“ liest man dagegen nur selten. Die Wut der Bahnfahrer ist mehr als deutlich. Bleibt zu hoffen, dass im Tarifstreit zwischen GDL und Deutscher Bahn zeitnah endlich Ruhe einkehrt.