Autofahrer geschockt: Wer diese Marken fährt, muss in der Werkstatt am meisten zahlen

Beim Blick auf die Werkstatt-Rechnung kann dem ein oder anderen Autofahrer schon einmal die Kinnlade herunterklappen. Fahrer von drei bestimmten Auto-Marken kennen dieses Gefühl besonders gut.

Das tut dem Geldbeutel weh: Wenn der PKW in die Werkstatt muss, müssen Autofahrer nicht selten tief in die Tasche greifen. Neben der Versicherung, der Steuer und dem Tanken sind es vor allem die Werkstatt-Rechnungen, die unberechenbar sind und ordentlich reinhauen können. Doch bei welcher Marke zahlst du in der Werkstatt am meisten? Der Autodiagnosetool-Hersteller Carly hat das jetzt ausgewertet.

Diese Marke ist für Autofahrer besonders teuer bei der Reparatur

Es wurden die häufigsten Probleme, die bei Autos ausgelesen wurden, der vergangenen zehn Jahre angeschaut. Ganz vorne mit dabei: BMW! Wer einen BMW fährt, der gibt im Durchschnitt satte 1.150 Euro bei der Reparatur aus! Es gibt aber auch Unterschiede bei den Modellen. So reißt vor allem der BMW 5er ein ordentliches Loch in die Kasse. Die durchschnittlichen Reparaturkosten betragen hier 1.525 Euro! Laut Carly sind der Austausch des Partikelfilters und der Ausfall der Lambdasonden die häufigsten Probleme.

Und auch wer einen Audi fährt, kennt sich mit hohen Werkstatt-Rechnungen aus. Mit durchschnittlich 989 Euro Reparaturkosten belegt der deutsche Autobauer den zweiten Platz. Dabei liegt der Audi A1 mit 1.235 Euro ganz vorne.

Hier zahlen Autofahrer am wenigsten für die Reparatur

Ebenfalls wenig überraschend dürfte Platz drei sein: Auf dem liegt Mercedes mit 942 Euro durchschnittliche Reparaturkosten. Besonders CLA-Fahrer zahlen ordentlich – im Schnitt 1.135 Euro.

Wer nicht allzu viel Budget hat, was das Auto angeht, für den wäre ein Opel oder ein Skoda die bessere Wahl. Die durchschnittlichen Reparaturkosten liegen bei der tschechischen Marke bei 450 Euro. Bei Opel sind es sogar nur 375 Euro. Also Augen auf beim Autokauf – sonst gibt es schnell die bittere Quittung.