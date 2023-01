Apple überlastet reihenweise Notrufzentralen – der Grund ist absurd

Wer besonderen Wert auf Sicherheit im Straßenverkehr oder bei eventuell gefährlichen Hobbys legt, ist mit einer Apple Watch gut beraten. Die integrierte Unfallerkennung bei einigen Modellen setzt kurze Zeit nach einem Aufprall einen Notruf an den Rettungsdienst ab. Zusätzlich gibt sie sogar die aktuellen Standortkoordinaten des Besitzers an. Klingt praktisch!

Doch eine Sache hat Apple bei der Programmierung anscheinend nicht bedacht. Warum Wintersportler unabsichtlich einen Fehler der Apple Watch aufgedeckt haben, ist ein wenig kurios.

Apple Watch sorgt für Fehlalarme

Auch wenn der Winter bei uns zum Teil noch auf sich warten lässt, fällt in beliebten Skigebieten in den USA anscheinend genügend Schnee. Hier tummeln sich jetzt jede Menge Ski- und Snowboardfahrer auf den weißen Pisten. Und manche von ihnen tragen anscheinend auch eine Apple Watch am Handgelenk.

Doch Vorsicht bei plötzlichen Geschwindigkeits- sowie Richtungsänderungen. Die smarte Uhr könnte sie als Aufprall wahrnehmen und somit einen falschen Notruf auslösen. Da der typische Wintersportler aber im Normalfall dick eingemummelt ist in Winterjacke, Handschuhe und Co., bekommt er den Alarm gar nicht erst mit und kann ihn somit auch nicht rechtzeitig abbrechen.

Notrufzentralen in den USA beinahe lahmgelegt

Wie die „New York Post“ berichtet, ist es in den USA in letzter Zeit gehäuft zu diesem Phänomen gekommen. Immer mehr Notrufzentralen sind starken Belastungen aufgrund der besagten Fehlalarme ausgesetzt. Seit November 2022 bis heute hat sich die Problematik sukzessiv verstärkt. Ein betroffener Mitarbeiter berichtet, dass sogar der Großteil der eingehenden Notrufe unbeabsichtigt ist.

Und: Nicht nur im Skigebiet, auch bei Achterbahnfahrten kann es zu einer falschen Unfallmeldung kommen. Doch Apple hat dem Bericht zufolge noch keine Gegenmaßnahmen getroffen.