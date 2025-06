Feuergefahr! Anker ruft 1,1 Millionen Powerbanks zurück

Die chinesische Firma Anker Innovations ruft das Powerbank-Modell „Powercore 10000“ (Modellnummer A1263) wegen Brandgefahr in den USA zurück. Grund ist ein Problem mit der Lithium-Ionen-Batterie. Zwar läuft der Rückruf bisher nur in den USA, aber das Modell wurde auch in Deutschland verkauft. Eine Ausweitung auf Europa ist unklar.

Ankers Powerbank sorgt für Sicherheitsbedenken

Powerbanks gelten generell als Sicherheitsrisiko, besonders in Flugzeugen. Airlines verbieten oft deren Nutzung während des Flugs. Eine ähnliche Anker-Powercore-Powerbank soll in Südkorea ein Feuer in einem Flugzeug ausgelöst haben. Laut der US-Verbraucherschutzbehörde USCPSC meldete Anker bereits 19 Vorfälle mit Feuer und Explosionen dieses Modells.

+++Bußgeld droht: Wenn du DAS nach 22 Uhr machst, versteht Deutschland keinen Spaß!+++

Rückrufdetails und Lage in Deutschland

Insgesamt betrifft der Rückruf rund 1,1 Millionen Powerbanks, die zwischen 2016 und 2022 in den USA verkauft wurden. Anker verkauft das Modell nach eigener Aussage in Deutschland nicht mehr. Dennoch ist die A1263-Version hier zum Teil weiterhin online erhältlich, beispielsweise auf Plattformen wie Amazon und eBay.

Mehr Themen:

Anker hat für den Rückruf in den USA eine spezielle Webseite eingerichtet. Dort erklärt Anker detailliert die Identifizierung betroffener Geräte anhand der Modellnummer A1263. In Deutschland gibt es ebenfalls eine Rückruf-Webseite. Das Modell „Powercore 10000“ liegt dort bislang nicht vor, obwohl Anker in Europa ähnliche Rückrufaktionen durchführt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.