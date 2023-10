Amazon Prime Day 2023: Diese 4 Deals sind die Highlights – Kunden müssen schnell sein

Der Amazon Prime Day wird auch im Oktober mal wieder Online-Shopping-Freunde zu großen Einkaufstouren animieren. Erneut reduziert der Versand-Riese am Prime Day einige Produkte massiv im Preis.

Neben dem Black Friday im November gilt der Amazon Prime Day unter Online-Shopping-Freaks als der Zeitraum, an dem man bei Amazon die größten Schnäppchen abstauben kann. Zum Start des Prime Day am 10. Oktober hat Amazon einige Produkte der Eigenmarken stark reduziert.

Amazon Prime Day 2023: Die besten Deals

Das betrifft vor allem Elektrogeräte. Hier hat Amazon im Rahmen des Prime Day 2023 einige Preise um mehr als 60 Prozent gesenkt. Wir haben uns die Deals genauer angeschaut und zusammengefasst, an welchen Stellen Kunden am meisten Geld sparen. Wichtig für Kunden: Wer einen der Deals abstauben will, muss schnell sein. Schließlich gelten die Angebote nur, solange der Vorrat reicht.

Unter den besten Deals befanden sich vorrangig Bluetooth-Boxen oder Überwachungskameras – also Produkte, die das Leben in den eigenen vier Wänden erleichtern oder optimieren können. Aber der Reihe nach.

Echo Show (2. Generation)

Preis vorher: 84,99 Euro

Preis jetzt: 49,99 Euro

Rabatt: 41 Prozent

Das Smart-Display mit Alexa kostete vor dem Prime Day 84,99 Euro, und ist nun für 49,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 41 Prozent.

Echo Dot Kids (5. Generation)

Preis vorher: 74,99 Euro

Preis jetzt: 26,99 Euro

Rabatt: 64 Prozent

Die Bluetooth-Box war zuvor für 74,99 Euro erhältlich und kostet im Rahmen des Amazon Prime Day 26,99 Euro.

Überwachungskamera Blink Outdoor

Preis vorher: 89,99 Euro

Preis jetzt: 44,99 Euro

Rabatt: 50 Prozent

Und auch die Überwachungskamera Blink Outdoor hat es in unser Ranking der besten Deals beim Prime Day geschafft. Die witterungsbeständige Kamera von Amazon hatte einst 89,99 Euro gekostet und wurde nun um 50 Prozent reduziert – auf 44,99 Euro.

Überwachungskamera Blink Mini

Preis vorher: 34,99 Euro

Preis jetzt: 20,99 Euro

Rabatt: 40 Prozent

Während die zuvor vorgestellte Überwachungskamera Blink Outdoor für den Außenbereich geeignet ist, kommt die Blink Mini im Innenbereich zum Einsatz. Sie hatte vor dem Amazon Prime Day 34,99 Euro gekostet. Nun wurde sie um 40 Prozent auf 20,99 Euro reduziert.