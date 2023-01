Amazon: Kunden aufgepasst! Bei diesen Angeboten solltest du ganz genau hinsehen

Auf Amazon haben Kunden die Qual der Wahl. Von Haushaltsgeräten über Smartphones und Klamotten – es gibt fast nichts, was der Online-Shop nicht hat. Doch bei einigen Angeboten sollten Nutzer ganz genau hinsehen.

Denn nicht alle Artikel kommen von Amazon. Auch viele Dritthändler wollen ihre Ware an den Mann oder die Frau bringen. Doch eine Bestellung kann einige Gefahren bergen.

Amazon: Vorsicht vor DIESEN Angeboten!

Wenn der Artikel mal nicht die Erwartungen erfüllt, wird er einfach wieder zurückgeschickt. Damit die Ware nicht einfach im Müll landet, gibt es am Amazon-Marketplace sogenannte „Mystery Boxen“. In den Boxen sollen sich teilweise hochwertige Produkte befinden, die für einen Schnäppchen-Preis zu haben sind. Den genauen Inhalt erfahren Kunden jedoch erst beim Öffnen.

Und da ist der Haken, denn die Überraschungsboxen stammen nicht von Amazon, sondern von Dritthändlern. Wie „watchlist-internet.at“ nun warnt, sind Empfänger beim Auspacken oft bitter enttäuscht. Die Abbildungen würden Großartiges wie iPads, Top-Smartphones oder Spielkonsolen versprechen. Und das für einen verhältnismäßig niedrigen Preis, der meist zwischen 30 und 50 Euro liege. Doch laut vieler Rückmeldungen seien am Ende lediglich Adapter, USB-LED-Lämpchen oder billige Armbanduhren in dem Paket, die nicht weit weniger wert seien.

Amazon: Das sollten Kunden wissen

Wer den Karton also am liebsten direkt wieder verschließt und an den Absender zurückschicken will, sollte eines wissen: Die Retoure ist nicht kostenlos, so wie es Amazon Prime Kunden beispielsweise gewohnt sind. Die Informationsplattform zu Internet-Betrug und betrugsähnlichen Online-Fällen schreibt: „Hier müssen Sie das Paket aber nach Asien schicken, was Kosten verursacht, die höher als der ursprüngliche Preis der Mystery-Box sein können. Der Rückversand lohnt sich somit nicht.“

Die Plattform rät Betroffenen zu einer umgehenden Stornierung. Wenn die Lieferung noch nicht raus ist, könntest du noch Glück gehabt haben. Wurde die Zahlung über Amazon abgewickelt, besteht unter Umständen eine Möglichkeit, die Bestellung zurückzunehmen. Der Shop sollte in jedem Fall gemeldet werden.