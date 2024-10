Aldi lässt die Katze aus dem Sack – vor Weihnachten ist es so weit

Aldi hat seinen Kunden große Neuigkeiten verkündet. Dabei geht es um das Sortiment in der Weihnachts-Saison.

Die Kunden dürfen sich auf viele Neuerungen freuen. Aldi nimmt dabei eine ganz bestimmte Klientel ins Visier. Aber eins nach dem anderen.

Aldi stellt Weihnachts-Sortiment vor

Wenn es täglich immer früher dunkel wird und die Temperaturen sinken, ist klar: Der Sommer liegt längst hinter uns und wir bewegen uns schnellen Schrittes auf die Weihnachts-Saison zu. In der diesjährigen Weihnachts-Saison will Aldi seinen Kunden etwas ganz Besonders bieten.

Aldi UK hat nun verkündet, dass es seinen Kunden das größte vegane Weihnachts-Sortiment aller Zeiten bescheren wird. So können die Kunden in Großbritannien sich ein ganzes Weihnachts-Menü ohne tierische Lebensmittel zusammenstellen. Einige Highlights aus dem Weihnachts-Prospekt von Aldi UK:

Vegan Pig in Blanket: „Pigs in a blanket“ (auf deutsch: Schweinchen in einer Decke) sind kleine Würstchen in einem Teigmantel. Diesen Snack-Klassiker gibt es bei Aldi UK nun auch in einer veganen Variante.

Plant Menu Stuffed No Turkey Crown: Der gefüllte Truthahn ist in Großbritannien und in den USA an Thanksgiving sowie an Weihnachten ein Klassiker. Nun gibt es bei Aldi auch die vegane Variante. Der pflanzliche Braten ist mit karamellisierten Zwiebeln, Gewürzen und Kräutern gefüllt.

Specially Selected Nut Roast: Der vegane Braten hat eine reichhaltige Füllung mit Cranberry-Soße.

Specially Selected No Beef Fillet with a Peppercorn Crust: Dieses Produkt ist einem Pfeffer-Steak nachgeahmt. Es handelt sich um ein veganes Filetstück im Pfefferkorn-Mantel. Dazu gibt es eine vegane Bratensoße.

Specially Selected Rainbow Vegetable Parcel: Bei dieser Beilage befinden sich verschiedene Gemüsesorten wie Brokkoli, Spinat, Kürbis, Rotkohl und Pilze in einem Blätterteig-Mantel.

Specially Selected Roasted Vegetable Snowflake: Auch hierbei handelt es sich um eine Gemüse-Beilage. In einem Teigmantel in Herzform befinden sich Kürbis, Kastanien, Preiselbeeren und Kürbiskerne.

Plant Menu Vegan Selection: Dies ist eine vegane Käse-Platte, die nach der Hauptspeise gereicht werden kann.

Ähnliche Produkte auch in Deutschland?

In Deutschland wird es die meisten dieser Produkte bei Aldi vermutlich nicht geben. Schließlich sind diese Fleischersatz-Produkte eine Anlehnung an typisch britische Weihnachts-Klassiker.

Dennoch werden die Veganer unter den Aldi-Kunden in Deutschland sich sicherlich auch in diesem Jahr auf vegane Weihnachts-Spezialitäten freuen dürfen. Schließlich hat Aldi auch in Deutschland sein veganes Sortiment in den vergangenen Jahren stark ausgebaut.