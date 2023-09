Aldi lässt die Bombe platzen – wie werden die Kunden darauf reagieren?

Kunden von Aldi sind aus dem Häuschen. Der Discounter lockt seine Kundschaft Anfang Oktober mit ganz besonderen Angeboten. Worum geht’s?

Was der Black Friday oder der Prime Day für Amazon-Kunden ist, ist die Aldi Week für Kunden des Discounters. Anfang Oktober bietet Aldi in seinem Onlineshop viele Artikel an, deren Preis in vielen Fällen massiv reduziert wurde.

Aldi Week mit vielen Angeboten

Vom 1. bis 8. Oktober läuft die Aldi Week in diesem Jahr. Elektrogeräte, Haushaltsartikel oder auch E-Bikes – der Discounter-Riese hat in seiner Spezial-Woche viele beliebte Produkte im Angebot.

Was sind die besten Angebote? Welche Produkte werden zu den größten Schnäppchen? Wir haben uns die Deals der Aldi Week 2023 genauer angeschaut.

Der wichtige Hinweis gleich vorweg: Wer sich eines der begehrten Schnäppchen sichern will, sollte schnell sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Aktionsware bei Aldi oft im Handumdrehen ausverkauft ist.

Terrassenheizer Elegance Eco Green von Enders

Mit dem Terrassenheizer von Enders bleibt’s auch im Winter auf der Terrasse kuschelig warm. Foto: Aldi Onlineshop

Allmählich hält der Herbst Einzug in unsere Gefilde, und somit werden die Temperaturen in den kommenden Wochen kontinuierlich sinken. Wer auch bei kühlerem Wetter eine schöne Zeit auf Terrasse oder Balkon genießen will, kann es sich mit dem Terrassenheizer von Enders gemütlich warm machen.

UVP: 210,90 Euro

210,90 Euro Preis zur Aldi Week: 129,00 Euro

129,00 Euro Rabatt: 41 Prozent

Wasserrudergerät W2.1 von 8TIMES3

Das Wasserrudergerät von 8TIMES3 ist das optimale Fitnessgerät für Zuhause. Foto: Aldi Onlineshop

Wasserrudergeräte erfreuen sich seit geraumer Zeit einer extremen Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich kann man mit den Geräten sehr viele Muskelgruppen trainieren und mit einer Trainings-Session mächtig Fett verbrennen – mit Bewegungen, die schonend für Gelenke und Sehnen sind. Dieses Gerät von 8TIMES3 bietet einer individuell regulierbaren Wasserwiderstand und einen praktischen Trainingscomputer mit Display.

UVP: 699,00 Euro

699,00 Euro Preis zur Aldi Week: 339,00 Euro

339,00 Euro Rabatt: 51 Prozent

Weinkühlschrank JC-58 von Fireking

Mit dem Weinkühlschrank von Fireking bleibt jede Flasche Wein stets perfekt temperiert. Foto: Aldi Onlineshop

Weinkenner werden es längst wissen: Das edle Reben-Getränk braucht eine optimale Lagerung. Dazu trägt der Weinkühlschrank von Fireking bei. Er sorgt dafür, dass Weine permanent ideal temperiert sind.

UVP: 329,00 Euro

329,00 Euro Preis zur Aldi Week: 139,00 Euro

139,00 Euro Rabatt: 57 Prozent

Aufbewahrungsbox Westwood von Keter

Die XXL-Box von Keter bietet extra viel Stauraum. Foto: Aldi Onlineshop

Egal ob Gartenwerkzeuge, Kissenbezüge für die Terrassenmöbel oder sonstige Gegenstände – in der Aufbewahrungsbox von Keter kannst du so einiges unterbringen. 570 Liter Fassungsvermögen sorgen für eine Menge Stauraum. Dank ansprechender Holz-Optik eignet die XL-Box sich bestens für Balkon oder Garten.

UVP: 329,00 Euro

329,00 Euro Preis zur Aldi Week: 179,00 Euro

179,00 Euro Rabatt: 45 Prozent

Kicker 5 Premium von L.A. Sports

Mit dem Tischkicker von L.A. Sports kommt garantiert keine Langeweile auf. Foto: Aldi Onlineshop

Wer vor der Fußball-EM 2024 in Deutschland schon mal in den eigenen vier Wänden proben will, kann dies mit dem Tischkicker von L.A. Sports tun. Nettes Feature: Becherhalterungen an den Kopfseiten ermöglichen den Spielern, ihre Getränke abzustellen.

UVP: 599,99 Euro

599,99 Euro Preis zur Aldi Week: 319,00 Euro

319,00 Euro Rabatt: 46 Prozent

City E-Bike von Llobe

Das E-Bike von Llobe ist ideal für alle Erledigungen in der Stadt sowie kleine Touren. Foto: Aldi Onlineshop

E-Bikes haben sich in den vergangenen Jahren zu einem großen Trend entwickelt. Dieses stark reduzierte Modell von Llobe verfügt über eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern – ideal für alle Anforderungen des Stadtlebens.

UVP: 2999,00

2999,00 Preis zur Aldi Week: 1699,00 Euro

1699,00 Euro Rabatt: 43 Prozent