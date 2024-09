Aldi: Geheimer Trick an Einkaufswagen – Kunden werden es merken

Jeder kennt sie – die einsamen Einkaufswagen, die verlassen am Straßenrand stehen und ihren Weg wohl nie in die Filiale zurück finden werden. Was viele wohlwissend außer Acht lassen: Die Mitnahme von Einkaufswagen fällt unter Diebstahl! Deshalb hat unter anderem Discounter Aldieinige Änderungen an den Wagen vorgenommen, um Langfingern das Handwerk zu legen.

Gerade bei großen Einkäufen, greifen Kunden dankend auf den auch liebevoll genannten „Hackenporsche“ zurück. Nach dem Einkauf dürfen gekaufte Artikel zwar noch bis zum Auto im Wagen bleiben, der Einkaufswagen sollte im besten Fall jedoch danach zeitnah zurück gestellt werden. Da bei einigen Filialen von Aldi und Co. in den letzten Jahren zunehmest Einkaufswagen abhandengekommen sind, setzt der Discounter mittlerweile auf eine elektrische Wegfahrsperre.

Aldi geht mit dieser Veränderung gegen Diebstahlt vor

Aldi sagt dem Einkaufswagen-Diebstahl den Kampf an. Mittels eines Magnetstreifens soll an der Grenze des Marktgeländes die Wegfahrsperre ausgelöst und die Räder des Einkaufswagens blockiert werden. Wer still und heimlich versucht einen der Wagen zu stibitzen, wird also schon nach kurzer Zeit ziemlich doof aus der Wäsche gucken, wenn der Wagen sich plötzlich gar nicht mehr, oder nur sehr schwer schieben lässt.

+++ Aldi macht Schluss in Duisburg – ganzer Stadtteil schaut nach Weihnachten in die Röhre +++

Der Einkaufswagen kann erst wieder entsperrt werden, wenn er den Teppich im Eingangsbereich passiert, der ebenfalls über entsprechende Magnetrillen verfügt, die die Räder wieder entblockieren können.

Weitere Themen:

Wieso Kunden überhaupt auf die Idee kommen, den Korb auf vier Rädern mitgehen zu lassen, ist nicht ganz klar. Wer mit seinem Diebesgut auf das große Geld hofft ist zumindest bei Aldi an der falschen Adresse, denn laut Angaben der „HNA“, belaufe sich der „Schrottwert“ der Wägen bei einem Altmetallhändler lediglich auf ein paar Euro.