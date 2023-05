Aldi verschenkt Einkaufs-Gutscheine – doch die Sache hat einen Haken

Fast wöchentlich erleben Kunden bei Aldi oder anderen Discountern/Supermärkten neue Preiserhöhungen. So richtig überrascht ist davon nach Monaten der Inflation zwar sicherlich keiner mehr – das ändert jedoch nichts daran, dass der Einkauf für alle Kunden mittlerweile deutlich teurer ist als noch vor ein bis zwei Jahren.

Viele Menschen weichen daher auf Sonderangebote oder Rabatt-Aktionen aus, anstatt Produkte zum Vollpreis zu kaufen. Aldi verteilt zurzeit sogar Einkaufsgutscheine an seine Kunden, die den Einkauf preiswerter machen sollen. Doch bei der Aktion solltest du ganz genau hinsehen. Denn der Rabatt ist an gewisse Bedingungen geknüpft…

Aldi verteilt Einkaufsgutscheine

In der Theorie klingt das alles ganz fein: Aldi Süd verteilt mehrere Fünf-Euro-Gutscheine an seine Kunden – dafür müssen diese sich auf einer bestimmten Website mit ihren Daten eintragen. Die Gutscheine gelten insgesamt für vier Wochen und müssen ausgedruckt an der Kasse vorgezeigt werden. Doch nicht jeder bekommt gleich viele Gutscheine – und nicht jeder kann sie auf seinen Einkauf anwenden.

Wer sich bis zum Samstag (13. Mai) für die Aktion anmeldete, erhielt noch vier Gutscheine – also insgesamt 20 Euro Rabatt. Doch in der Woche bis zum 20. Mai springen für jeden Kunden nur noch drei Gutscheine heraus. In der Folgewoche (20. bis 27. Mai) sind es dann nur noch zwei, ab dem 27. Mai nur noch einer. Und das ist noch nicht alles.

Bedingungen für Aldi-Rabatt

Denn damit an der Kasse überhaupt etwas vom Einkauf abgezogen wird, musst du zunächst einmal Produkte im Wert von insgesamt mindestens 40 Euro aufs Band legen. Das berichtet „Giga.de“. Für Pärchen oder Familien natürlich Alltag – aber Singles zahlen beim Discounter-Besuch nicht immer automatisch so viel. Selbst mit Blick auf die letzten Preiserhöhungen. Es sei denn, man kauft für einen längeren Zeitraum ein oder empfängt Gäste.

