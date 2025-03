Aldi Süd macht es offiziell – Kunden werden es beim Bezahlen bemerken

Während Konkurrenten wie Rewe, Edeka, Netto und Co. auf Bonus-Programme und App-Angebote setzen, sucht Aldi nach neuen Wegen, um bei der Kundschaft zu punkten. So krempelte die Discounter-Kette erst kürzlich sein Sortiment um. Doch das ist noch nicht alles. Auch bei den SB-Kassen und den Pfandautomaten will Aldi künftig Veränderungen schaffen. Mehr Infos dazu erhältst du hier >>>.

Aldi prescht jetzt aber einmal mehr vor. Spätestens beim Blick auf den Kassenbon fällt es Kunden wie Schuppen von den Augen. Es geht mal wieder um die Preise.

Aldi Süd legt vor

Doch vorneweg: Nicht alle Kunden des Discounter-Riesen verfallen jetzt in Jubel. Denn nur bei Aldi Süd wird jetzt an der Preisschraube gedreht – und das dauerhaft, wie das Unternehmen jetzt auf seiner Webseite ankündigt.

„Jede Woche wird bei uns gespart: Ob dauerhafte Preissenkungen oder aktuelle Preisaktionen, mit unseren vielfältigen Angeboten einfach günstig genießen“, verkündet Aldi Süd selbst die frohe Kunde. Damit setzt Aldi Süd auch in Richtung Inflation ein deutliches Zeichen. Denn laut aktuellen Raten lag die Inflation zuletzt bei 2,3 Prozent und damit höher als im Vorjahresmonat. Aber nicht alle Produkte des Discounter-Bruders werden jetzt reduziert.

Discounter-Kette hat Grund zum Jubeln

Denn nur bei den Eigenmarken-Produkten wird an der Preisspirale gedreht. In dieser Woche verspricht Aldi Süd so satte Rabatte von bis zu 40 Prozent für seine Milsani-Artikel. So zahlen Kunden etwa für den normalen Speisequark von Milsani statt 1,09 Euro gerade mal 65 Cent, für die fettreduzierte Speisequark-Variante werden statt 99 Cent lediglich 59 Cent fällig.

Noch mehr News für dich:

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ will sich Aldi Süd damit deutlich gegen die App-Rabatte der Konkurrenz behaupten. Zusätzlich wolle man auch den Umsätzen wieder auf die Sprünge helfen. Zwar konnte sich Aldi Süd 2024 über ein Gewinnplus von rund drei Prozent freuen. Doch im Gegensatz zu den Vorjahren ist das ein minimaler Zuwachs.