Aldi, Rewe und Co: Azubi bleibt kaum Geld zum Einkaufen – diesen Spartipp sollte jeder kennen

Na, diese Tipps nimmt man doch gern zur Kenntnis! Aldi, Rewe und andere Märkte sind insbesondere bei Kunden beliebt, die nicht viel Geld zur Verfügung haben. Bei den deutschen Discountern und Supermärkten passt dann doch das Preis-Leistungs-Verhältnis – sollte man meinen.

Wer aber nicht aufpasst, lässt auch bei Aldi, Rewe und Co. viel Geld liegen. Und verpasst Möglichkeiten, noch mehr zu sparen. Gerade für Azubis ist das ein echtes Problem. In Deutschland verdient man in der Regel nicht viel in den Lehrjahren, also muss jeder Euro zweimal gedreht werden.

Aldi, Rewe und Co: Azubi bleibt kaum Geld zum Einkaufen

Eine Auszubildende schreibt auf „Reddit“ offen über ihre finanziellen Sorgen, gerade zum Ende des Monats wird das Geld bei ihr knapp. Was ihr geraten wird, hat es in sich! Manche bieten ihr sogar an, Geld zu leihen. Zunächst ihr Post: „Ich bin Auszubildende und habe den Monat leider kaum Geld übrig. Wo ist was am günstigsten?“ Sie hätte monatlich nur 20 Euro für Lebensmittel zur Verfügung, schreibt noch hinterher: „Bin für alle Tipps offen, gern auch Rezepte.“

Tatsächlich war die Resonanz enorm. Neben einfachen Rezeptideen mit genauer Anleitung für kostengünstige Zutaten wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln, gibt es aber Spartipps von einer Userin. Und die beziehen sich auf Angebote von Aldi, Rewe, Lidl und anderen Märkten!

Diesen Spartipp sollte jeder kennen

Sie schreibt: „Neben den ganzen tollen Rezepten und Empfehlungen würde ich dir noch ‚Rettertüte‘ anraten, sofern du nicht wählerisch bist. Da bekommst du Ware vom Vortag oder bei vielen Bäckern das, was am Tag liegen geblieben ist, für etwa ein Drittel des Normalpreises.“

Mit diesen Tüten („Too Good To Go“) spare man nicht nur Geld, sondern gehe auch aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vor. So spart man tatsächlich über 50 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Na dann, ab zum nächsten Markt…