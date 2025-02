Aldi, Rewe und Co.: Enthüllt! Bei diesen Marken sollten Kunden genau hinsehen

Wer bei Aldi, Rewe und Co. einkaufen geht, den trifft nicht selten der Schlag. Schuld sind die horrenden Lebensmittelpreise, die vor allem seit der Corona-Krise unaufhaltsam in die Höhe geschossen sind.

Trotz gestiegener Preise greifen zahlreiche Verbraucher bei Aldi, Rewe und Co. immer noch zu den Marken-Produkten. Die sind schließlich besser als die Eigenmarken der Supermärkte und Discounter, oder?

Aldi, Rewe und Co.: Hier sollten Kunden genau hinsehen

Bei zahlreichen Marken sollten Kunden genauer hinsehen. Der Grund: Viele No-Name-Produkte kommen von Marken-Herstellern, wie die „Bild“ berichtet. Zum Teil sind die Produkte sogar komplett identisch, aber trotzdem teurer!

So kosten die Griesson Soft Cake Orange (300 Gramm) 1,99 Euro. Die Alternative bei Aldi, Penny und Rewe, Jaffa Cake Orange unter den Eigenmarken Biscotto, Covo, Ja!, kriegst du hingegen schon für 1,69 Euro pro 300 Gramm – macht eine Ersparnis von 15 Prozent! Dabei soll es sich 1:1 um das gleiche Produkt handeln. Griesson – de Beukelaer produziert in Deutschland an drei Standorten: Polch, Kahla und Wurzen. Die Adressen sind genau dieselben wie die Werksadressen des Markenherstellers an den beiden Standorten.

Über 60 Prozent sparen beim Joghurt

Und auch bei Brot musst du nicht unbedingt zu der Marke greifen. Das Harry Anno 1688 Weizenmischbrot Rustikal kriegst du für 2,39 Euro pro 500 Gramm. Die Alternative bei Aldi und Lidl ist das Rustikale Weizenmischbrot oder Rustikales Bauernbrot für 1,49 Euro für 500 Gramm. Die Ersparnis liegt bei satten 38 Prozent! Und auch hier ähneln sich die Hersteller-Adressen.

Noch mehr sparen, kannst du sogar in der Joghurt-Abteilung. Dort zahlst du für einen Zott Sahnejoghurt Erdbeere 0,89 Euro für 150 Gramm. Die Alternative bei Norma, Penny, Aldi, Rewe, der Sahnejoghurt Erdbeere von Gutes Land, Elite, Milsani oder ja! bekommst du hingegen schon für 0,35 Euro für 150 Gramm! Macht eine Ersparnis von satten 61 Prozent!

Aber: Ganz identisch sind die Produkte nicht. Die Eigenmarkenprodukte enthalten etwas mehr Frucht als das Markenprodukt – der Rest ist allerdings ähnlich.