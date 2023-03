Aldi-Mitarbeiter verrät: Wenn du DAS tust, bleibt dein Einkauf günstig

Die Preise steigen. Egal ob Lebensmittel, Autos oder Strom – wir müssen überall tiefer in die Tasche greifen. Auch bei Aldi werden die Preise derzeit nicht gerade günstiger. Doch wusstest du, dass du es auch selbst ein bisschen in der Hand hast, dass die Preise nicht immer weiter steigen? Ein Aldi-Mitarbeiter aus dem Vereinten Königreich verrät nun, wie das geht.

Auf der Facebook-Seite „Aldi Shoppers UK“ teilte der Mann, drei Tipps, mit denen der Kunde selbst die Preise unten halten kann. Der erste Tipp ist es nach Herausnahme der Waren, die Türen der Gefrierschränke direkt wieder zu schließen. So seien die Strompreise derzeit „verrückt“. Wenn die Türen direkt wieder geschlossen würden, würde das die Kosten für den Discounter massiv senken.

Drei Aldi-Tipps um die Preise niedrig zu halten

Ein weiterer Tipp: Stelle keine gekühlten Lebensmittel in das Tiefkühlfach. Jeder hat es sicherlich schon einmal erlebt, in der Kühltruhe lacht einen etwas an, man packt es ein, geht anschließend an der Tiefkühltruhe vorbei und findet etwas, das einen noch mehr anlacht. Kurzerhand werden die Produkte einfach ausgetauscht. Ein absolutes No-Go. So wird das Kühlprodukt einfrieren und damit für Aldi unverkäuflich.

Der dritte Tipp geht in eine ähnliche Richtung. Wenn du beispielsweise Fleisch oder andere Lebensmittel, die Kühlung benötigen, doch nicht kaufen möchtest, bringe sie an den Ort zurück, wo du sie gefunden hast, oder gebe sie einem Mitarbeiter. Auch so kannst du Lebensmittelverschwendung minimieren und die Kosten des Discounters senken.

Mehr Nachrichten:

Auf Nachfrage der „Daily Post“ sagte ein Sprecher von Aldi Großbritannien zu den Hinweisen des Mitarbeiters: „Wir arbeiten hart daran, unsere Betriebskosten niedrig zu halten, damit wir unsere Preise niedrig halten und unsere Kunden so gut wie möglich vor Inflationsdruck schützen können.“