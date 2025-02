Aldi dreht an der Preisschraube – Kunden sehen es sofort im Regal

Ob Aldi Nord oder Aldi Süd – in Deutschlands zieht es täglich Tausende Menschen in die Filialen der Discounterketten, um sich mit Lebensmitteln, Haushaltswaren oder besonderen Angeboten einzudecken. Ein besonderes Augenmerk legen viele dabei auf die Preise, die Aldi für seine Kunden in den Regalen gemeinsam mit den Produkten bereithält.

Wird hier an der Preisschraube gedreht, merken es allen voran die Stammkunden sofort. Genau dieses Szenario steht nun wieder einmal bevor. Es geht dieses Mal jedoch nicht nur um ein einzelnes Produkt, sondern gleich um einen Teil eines ganzen Sortiments.

Aldi passt erneut die Preise an

In den letzten Jahren sind die Preise nicht nur in den Supermärkten gestiegen. Und doch werden gerade hier die immer teurer werdenden Produkte zum Problem. Nämlich dann, wenn Menschen sich gewisse Lebensmittel schlichtweg nicht mehr leisten können. Doch nach all den schlechten Nachrichten kommt dieses Mal eine gute!

Auch interessant: Aldi, Edeka, Rewe & Co.: Kunden greifen zu beliebtem Produkt – hätten sie doch nur aufs Etikett geschaut

Denn Aldi senkt ab dem 3. Februar die Preise ausgewählter Weine. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass der Discounter die Preise bestimmter Produkte dauerhaft billiger macht. Zuletzt waren bereits Weine und Sekt betroffen. Jetzt werden erneut sowohl deutsche als auch internationale Weine – Rot, Weiß und Rosé – um teils mehr als zehn Prozent günstiger. Dabei unterscheiden sich die vergünstigten Weine je nachdem, ob man gerade in einem Aldi Nord oder Aldi Süd einkaufen geht.

Mehr Nachrichten:

So haben Aldi-Kunden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Möglichkeit, sich nicht nur das Nötigste zu kaufen, sondern sich ab und zu auch mal einen edlen Tropfen zu gönnen.