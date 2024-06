Aldi überrascht mit neuem Produkt – Kunden fallen aus allen Wolken

„Ich dachte, ich seh‘ nicht richtig!“ So ging es vermutlich vielen Aldi-Kunden, als sie plötzlich dieses neue Produkt in den Regalen gesehen haben. Der Discounter bringt nämlich kurz vor dem Startschuss für Cannabis-Clubs in Deutschland eine ganz bestimmte Pflanze in die Filialen. Während sich die einen über das neue Warenangebot in den Supermarkt-Regalen freuen, äußern andere hingegen erste Bedenken. DAS steckt hinter den kuriosen Neuigkeiten.

Seit dem 01. April 2024 ist Cannabis in Deutschland legal. Dies war jedoch lediglich der Startschuss für einen Eigenanbau unter bestimmten Voraussetzungen. Zum 01. Juli sollen zudem sogenannte „Cannabis-Clubs“ zum nicht kommerziellen Anbau möglich sein. Nur wenige Tage vorher entscheidet sich Aldi für einen gewagten Schritt.

Aldi-Pflanze sorgt für Diskussion im Netz

Ab Donnerstag (27. Juni 2024) gibt es bei Aldi Süd in mehr als 1.000 Filialen Hanf-Pflanzen zu kaufen. „2,99 Euro für Pflanze und kompostierbaren Topf“, heißt es in einem Bericht vom „Focus“. Was all jenen, die bislang eher wenig Kontakt mit der Pflanze hatten, vielleicht nicht direkt auffällt: Bei der Pflanze handelt es sich lediglich um Scheinhanf.

Eine Tochtergesellschaft der Cannovum Cannabis AG, die „Anbau Allianz für Deutschland“ hat diese Aktion vorangetrieben, um die „Diskussion um die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel in Deutschland“ voranzutreiben, heißt es im „Focus“ weiter. Der Scheinhanf enthält jedoch im Gegensatz zu richtigen Cannabis-Pflanzen keine berauschenden Substanzen, sondern sind lediglich als Zierpflanze gedacht. Nichtsdestotrotz haben einige Aldi-Kunden Bedenken bei dem neuen Produkt.

„Nicht, dass findige Growerinnen statt der legalen drei jetzt vier echte Pflanzen anbauen und das in einem Meer von Scheinhanf verstecken“, heißt es von einer Seite. Andere freuen sich hingegen über den gewagten Schritt des Aldi-Discounters. „Scheinhanf? Tolle Aktion“, teilt einer seine Euphorie über das neue Pflanzenangebot. „Da werde ich mir erst mal 30 in den Garten pflanzen“, witzelt ein anderer.

Wie gut das Angebot tatsächlich von den Kunden angenommen wird, bleibt abzuwarten.