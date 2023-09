Aldi muss mit eigenem Grundsatz brechen – und bietet plötzlich dieses Produkt an

Auch bei Supermärkten und Discountern gibt es ungeschriebene Gesetze, an die sich die Händler halten. Grundsatz Nummer 1 bei Aldi: Große Marken zu kleinen Preisen anzubieten.

Doch ein Technik-Hersteller verlangt jetzt eine Ausnahme. Und mit seiner Entscheidung sorgt Aldi Nord nicht nur unternehmensintern für ein Beben, sondern verbreitet auch bei anderen Herstellern Panik.

Aldi Nord muss Ausnahme machen

Aldi ist nicht nur für seine günstigen Lebensmittel bekannt, sondern auch für seine Technik. Ob Laptops oder Smartphones: Kunden können hier ganz im Sinne des Discounter-Grundsatzes große Technikmarken wie Lenovo zu Günstig-Preisen kaufen. Doch jetzt kommt die große Wende.

Denn ab nächster Woche bringt der Discounter-Riese das Smartphone Tecno Spark Go der gleichnamigen Marke Tecno in die Regale, das er für 99,99 Euro anbietet. Moment mal, Tecno? Bei wem bei diesem Namen nichts klingelt, können wir beruhigen. In Deutschland ist der Technik-Hersteller bislang kaum bekannt. Das könnte sich nach dem Verkauf bei Aldi allerdings schon bald ändern.

Bei Konkurrenz bricht Schweiß aus

Erst kürzlich soll Tecno laut dem „Karlsruher Insider“ den Sprung in die Top 5 der größten Smartphone-Hersteller der Welt geschafft haben. Der Dachkonzern Transsion ist überwiegend mit seinen Marken Itel, Tecno und Inifix maßgeblich auf den Märkten in Afrika sowie im Mittleren Osten sehr präsent. Jetzt will das Unternehmen offenbar auch nach Deutschland expandieren und versucht sein Glück bei Aldi Nord.

Vor allem bei Konkurrenten wie dem Smartphone-Hersteller Xiaomi soll laut Experten bereits der Schweiß ausbrechen. Hier macht sich die Befürchtung breit, dass der Technik-Produzent über kurz oder lang den europäischen Markt erobern könnte. Wer ein neues Handy benötigt, sollte sich das Spark Go bei Aldi Nord einmal genauer ansehen. Es soll vor allem für Einsteiger geeignet sein, die nach einem leistungsstarken Smartphone zum kleinen Preis suchen.