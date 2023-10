Aldi: Mega-Pläne durchgesickert – hier fährt der Discounter die große Offensive

Jetzt geht Aldi in die Offensive! Aldi Nord gehört zu den beliebtesten Discountern Deutschlands, lockt die Kunden mit einer breiten Auswahl und frischen Waren. Zahlreiche Filialen nennt man in seinem Einzugsgebiet schon sein Eigen. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn: Aldi plant die Eröffnung Hunderter neuer Filialen, will dafür Milliarden ausgeben!

In den nächsten drei Jahren will Konzernchef Torsten Hufnagel in Europa neue Märkte eröffnen und die Schallmauer von 6.000 Filialen durchbrechen. Wie die WAZ berichtet, will das Unternehmen aus Essen offenbar vor allem im Ausland wachsen.

Aldi: Mega-Pläne durchgesickert

Allein in deutschen Heimatmarkt gibt es mehr als 2.200 Filialen. Aldi Nord ist auch in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen am Start. Ende 2022 teilte der Discounter mit, dass man sich aus Dänemark zurückziehen werde. Jetzt die Offensive!

Die könnte auch damit zusammenhängen, dass Rivale Lidl zuletzt Marktanteile verloren hat. Man will also in die Schwäche Lidls hinein investieren. Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, könnte sich Aldi Nord 2023 der Umsatzmarke von 14 Milliarden Euro nähern. Man profitiere aber auch von der gestiegenen Inflation, die höheren Preise gebe man erfolgreich an die Kunden weiter.

Mehr News:

Hier fährt der Discounter große Offensive

Aldi Nord besitzt seit dem 1. Oktober eine neue Konzernstruktur. Jetzt will man vor allem in Spanien, Polen und Frankreich wachsen. In Deutschland selbst wolle man die Standorte optimieren. Konkret plane man vor allem Eröffnungen in Stadtteilzentren und City-Lagen. In Essen beispielsweise will man im früheren Kaufhof gegenüber dem Hauptbahnhof eine Filiale eröffnen.