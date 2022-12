Aldi, Netto und Co.: Kunden kaufen Silvester-Produkt leer – „So heftig war es zuletzt mit Klopapier“

Zwei Jahre war es für viele Silvester-Fans aufgrund der größtenteils verhängten Ausgangssperren und Verbote nicht möglich, Böller und andere Feuerwerkskörper zu zünden. In diesem Jahr dürfen sie das wieder. Wie sehr es den vielen Kunden von Aldi, Netto und Co. gefehlt hat, zeigten sie bereits am ersten Verkaufstag.

Der Ansturm bei Aldi, Netto und Co. war heftig. Zahlreiche Feuerwerksartikel waren binnen weniger Stunden schon ausverkauft. Supermarkt-Mitarbeiter erzählen, wie der erste Verkaufstag ablief.

Aldi, Netto und Co.: Kunden kaufen Silvester-Produkt leer

Am Donnerstag (29. Dezember) begann der Verkauf von Feuerwerk bei Aldi, Netto und Co. Bis Samstag (31. Dezember) haben die Kunden noch Zeit, weitere Produkte für Silvester einzukaufen. Allerdings ist es noch völlig unklar, ob überhaupt noch genügend Ware da ist.

Am Donnerstagvormittag erklärte ein Sprecher des Handelsverbands Nord gegenüber „Focus Online“: „Wir erwarten einen guten Abverkauf auf dem Niveau von 2019. Das zeigen die Onlinevorbestellungen an.“ Nur wenige Stunden später meldeten erste Discounter-Filialen, dass die Silvester-Produkte ausverkauft seien.

„So heftig war es zuletzt mit dem Klopapier vor zwei Jahren“, erzählt eine Aldi-Mitarbeiterin im Bericht. „Die Batterien waren nach wenigen Stunden weg. Wir haben nur noch ein paar Raketen vorrätig.“

Heftiger Feuerwerks-Verkauf

Auch in Hamburg kauften die Leute fleißig ein. So soll es Kunden gegeben haben, die für 400 Euro Feuerwerk gekauft haben. „Das ist echt heftig“, erzählt eine Mitarbeiterin von Netto Marken-Discount. Eine weitere Aldi-Arbeiterin meldet sich ebenfalls zu Wort: „An Tag 1 ausverkauft, das gab es so noch nie.“

Vielen Kunden ist nach zweijähriger Corona-Pause deutlich anzumerken, wie sehr sie Silvester vermisst haben. Doch es gibt auch viele Kritiker, weshalb nicht alle Supermärkte oder Discounter Feuerwerks-Ware verkaufen. Auch Baumärkte wie Hornbach und Bauhaus verkaufen kein Feuerwerk mehr und begründen dies damit, es sei auf Anregung von Tier- und Umweltschutzverbänden geschehen.