Aldi, Lidl, Rewe und Co: Personal-Mangel! Märkte bald zu drastischem Schritt gezwungen?

Krise bei Aldi, Lidl, Rewe und Co! Alle Supermärkte und Discounter haben aktuell das gleiche Problem: Es findet sich kein Personal.

Das könnte bald ernsthafte Folgen auch für die Kunden von Aldi, Lidl, Rewe und Co. haben. Denn wenn es so weitergeht, sind die Supermärkte zu einem drastischen Schritt gezwungen. Eine Filiale hat es schon vorgemacht.

Aldi, Lidl, Rewe und Co: Personal fehlt an allen Enden und Ecken

Auch die Supermärkte und Discounter haben mit der Inflation mächtig zu kämpfen. Besonders der Personalmangel wirkt sich nun immer mehr auch auf die Kunden aus. Nachdem die Preise bei vielen Produkten massiv gestiegen sind, schließen nun vielerorts die Käse-, Wurst- und Brottheken deutlich früher.

Personalnot bei Aldi, Lidl, Rewe und Co: An den Bedientheken fehlen die Mitarbeiter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Wagner

Die Aldi-Filiale an der Berliner Straße 47-48 in Potsdam musste in ihrer Filiale kürzlich die Öffnungszeiten anpassen. Um 9 Uhr wurde erst geöffnet und Ladenschluss war bereits um 18.30 Uhr. Normal können Verbraucher von 7 bis 21 Uhr einkaufen gehen. Die „Berliner Zeitung“ berichtete zuerst darüber. Die Maßnahme galt bis zum 6. August.

Aldi, Lidl, Rewe und Co bald mit veränderten Öffnungszeiten?

Dieser drastische Schritt ist auch in anderen Filialen kein Ding der Unmöglichkeit. Denn Sommerurlaube in Kombination mit Krankheitsfällen bringen die Supermärkte im Handumdrehen an ihre Personal-Grenzen.

Um neue Mitarbeiter anzulocken, sei vielerorts bereits der Mindestlohn angehoben, wie „Focus Online“ berichtet. Der Mindestlohn liegt aktuell bei 10, 45 Euro. Ab Oktober gilt für alle der neue Satz von zwölf Euro die Stunde.

Sollte sich nicht bald neues Personal finden, werden die Probleme wohl weiter bestehen. Kunden sollten sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass Lebensmittel wie Brot, Käse und Wurst an den Bedientheken schneller nicht mehr verfügbar sind als gewöhnlich.

