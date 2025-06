Aldi vs. Lidl: Nach der Preisschlacht folgt die bittere Wahrheit – „Kaum ein Unterschied“

Die Rabattschlacht zwischen den Discounter-Konkurrenten ist entbrannt. Nachdem Lidl angekündigt hatte, 500 Artikel im Preis zu reduzieren, musste Aldi natürlich nachziehen (wir berichteten). Und klar, dass die Kunden sofort mit auf den Zug aufspringen, schließlich sind sie von der andauernden Inflation gebeutelt und lechzen nach Rabatten.

Doch profitieren sie wirklich von dem Preiskampf zwischen Lidl und Aldi? Ein Experte hat die ernüchternde Wahrheit herausgefunden.

Lidl & Aldi werben mit Rabatten

Handelsexperte Stephan Rüschen, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn, sorgt gleich zu Beginn seines Interviews mit „Spiegel“ für einen gehörigen Dämpfer. „Das klingt erst mal nach viel. Aber selbst, wenn wir im Schnitt von 15 Prozent Preisnachlass ausgehen, haben die entsprechenden Produkte oft einen kleinen Anteil am gesamten Warenkorb. Am Ende sparen die Kunden dadurch wohl eher zwei bis drei Prozent beim Einkauf.“

Und es kommt sogar noch härter. „Mir ist die Aktion von Lidl zu intransparent. Ich habe die Artikel nachgezählt und bin nur auf 300 reduzierte Artikel gekommen.“ Das könnt daran liegen, dass die restlichen 200 regionale Artikel und damit nicht in jeder Filiale vertreten seien.

Worum geht es Aldi und Lidl wirklich?

Rüschen ist sich hingegen sicher, dass es hierbei rein um die Vorherrschaft auf dem Markt geht. Wo Aldi bisher die Preise angesagt hat, will Lidl nun übernehmen und geht daher in die Preisoffensive. Da musste der Konkurrent natürlich nachziehen, um seinen Ruf nicht zu verlieren. Die bittere Wahrheit: „Die tatsächlichen Preise sind bei Aldi und Lidl sowie dem restlichen Handel weitgehend identisch“, so der Experte. Es mache für Kunden kaum einen Unterschied, zu welchem Händler sie letztendlich gehen. Es gehe lediglich ums Image. Die Preise würden eh aneinander angepasst werden, um konkurrenzfähig zu bleiben – auch bei den Supermärkten.

