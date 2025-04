Aldi: Kunden lachen über kuriose Kombi in den Regalen – „Der Balken fehlt noch“

Dass die Produkte in den Regalen im Supermarkt nach einem bestimmten System geordnet sind, ist ganz normal. Die Backwaren sind in der einen Reihe – die Tiefkühlwaren in einer anderen. Bei der Discounter-Kette Aldi gibt es außerdem eine ganze Reihe an Haushaltsprodukten, die oft in den mittleren Reihen der Geschäfte zu finden sind.

In der Regel haben nebeneinanderliegende Produkte in den Supermarkt-Regalen wenig miteinander zu tun. Klar: Der Käse liegt bei dem Käse und die Süßigkeiten neben den anderen Süßigkeiten. Selten gehören zwei Produkte aber zusammen und sollen auch zusammen gekauft werden, wenn sie nicht auch zusammen angeboten werden. In einer Aldi-Filiale sorgt eine ungünstige Platzierung zweier Produkte nun für Schmunzler.

Aldi: kuriose Kombi in den Regalen

Neben den klassischen Supermarkt-Produkten wie Lebensmittel oder Hygieneartikeln können Kunden bei Aldi außerdem Haushaltsprodukte erwerben. Diese reichen von Glühbirnen über Bettwäsche bis zu Lufterfrischern. Eine kuriose Kombination ließ einen Kunden nun allerdings innehalten. War es geplant, dass diese Produkte nebeneinander angeboten werden?

„Will Aldi mir damit was sagen?“, fragt der Kunde sich in einem Beitrag auf der Plattform „X“ (ehemals „Twitter“). Auf dem dazugehörigen Foto sind zwei nebeneinanderliegende Produkte in den Regalen abgebildet: Direkt neben den Trittleitern befinden sind dicke Seile.

Kunden scherzen über Produkt-Kombi

„Der Balken fehlt noch“, kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag und geht damit auf den makaberen Witz des Kunden ein. Den „gibt’s bei OBI“, scherzt ein anderer. Ein Kunde schreibt: „Aldi-Version von Amazons ‚wurde oft zusammen gekauft'“. „Nimm Leiter und Seil ohne Bewertung. Sind theoretisch die Besten“, lässt sich auch ein weiterer User auf den schwarzen Humor ein.

Ob Aldi die Leiter und das Seil wirklich mit dieser Intention nebeneinander in den Regalen platziert hat, ist zu bezweifeln. Die kuriose Kombination erreicht allerdings so einige Aufmerksamkeit und lädt die Kunden (wortwörtlich) zum Galgenhumor ein – obwohl sie natürlich wissen, dass der Discounter das so wahrscheinlich nicht geplant hat.