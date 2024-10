Aldi sorgt mit obszönem Produkt für Aufregung – „Echt jetzt?“

Dieses „obszöne“ Produkt hat einen ernsten Hintergrund! Dass Klopapier begehrt sein kann, zeigte nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Und auch in Zeiten von Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit tut ein Discounter wie Aldi gut daran, Toilettenpapier anzubieten, dessen Verpackung überwiegend aus recyceltem Kunststoff besteht. Doch das ist nicht der Grund, warum ein Toilettenpapier bei Aldi in die Kritik gerät.

Das Klopapier ist eine „Limited Edition“, also nur für eine bestimmte Zeit in einer bestimmten Menge verfügbar. Die Verpackung ist rosa gehalten, zudem von der Eigenmarke „kokett“. Der Grund für die große Aufregung bei Kunden von Aldi: Es sind weibliche Brüste auf der Verpackung gemalt!

Aldi sorgt mit obszönem Produkt für Aufregung

Auf Facebook gerät das Design in die Kritik. Dabei will Aldi auf ein großes Problem bei Frauen hinweisen: Brustkrebs. Der Discounter will Frauen dazu animieren, regelmäßig zur Brustkrebs-Früherkennung zu gehen, um diese teuflische Krankheit schon im Keim erkennen und dann erfolgreich behandeln zu lassen.

Dennoch reißt die Kritik trotz der hehren Intention nicht ab. So kritisiert eine Frau: „Es ist wichtig, auf Brustkrebs aufmerksam zu machen. Und es werden auch pro verkaufte Packung zehn Cent gespendet, finde ich alles super. Aber ich weigere mich, dieses Toilettenpapier für seinen ursprünglich vorgesehen Zweck zu verwenden. Echt jetzt? Dafür sind Brüste nicht da!“

„Echt jetzt?“

Dabei ist sie nicht die Einzige, die das Ganze kritisch sieht – auch wenn der Preis von 2,85 Euro vergleichsweise im Rahmen ist und davon zehn Cent an die Brustkrebsforschung gespendet wird. Eine andere Frau schreibt: „An sich ja ein wirklich wichtiges Thema. Aber mir mit Möpsen die Muffe putzen, finde ich dann doch schon etwas seltsam.“

Doch es gibt auch lobende Worte. So schreibt ein Mann von einer „tollen Aktion“. Eine andere Frau findet das WC-Papier ebenfalls klasse, schreibt, dass sie es unbedingt haben wollen würde. Von Aldi selbst gibt es noch keine Stellungnahme zum Produkt. Es bleibt abzuwarten, wie es sich letztlich verkaufen wird…