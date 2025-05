Aldi-Kundin entsetzt mit Hamsterkauf – andere laufen Sturm! „Total traurig“

Die Corona-Zeiten sind vorbei und damit liegen auch die Hamsterkäufe bei Aldi, Lidl und Co. der Vergangenheit an. Eigentlich. Doch in den sozialen Medien kursierte nun ein Beitrag, der an ebendiese Hamsterkauf-Wellen erinnert. Kunden finden klare Worte dafür.

In einem Beitrag auf der Plattform „X“ zeigte eine Aldi-Kundin ihren Großeinkauf in einer der Filialen des Discounters. Schockiert von den Mengen liefen andere Einkäufer Sturm. „Merkur“ berichtet, was es mit dem XXL-Einkauf auf sich hatte.

Aldi-Kundin entsetzt mit Hamsterkauf

In dem Beitrag zeigte die Kundin ihren Mega-Einkauf. „Gab es bei Aldi Erdbeeren für 1 Euro / 500 Gramm? Ja!“ schreibt sie unter den Post. Sie sei „ein bisschen eskaliert“. Auf dem Foto sind insgesamt 15 Körbchen mit Erdbeeren zu sehen, die teilweise sogar gar nicht ganz aufs Bild passen. Offenbar hat die Kundin das Angebot ausreichend ausgenutzt und ordentlich zugeschlagen.

Was die Aldi-Kundin als stolze Schnäppchen-Jägerin dem Internet präsentieren wollte, kam allerdings bei nicht allen Kunden gut an. So kritisiert eine Nutzerin prompt den XXL-Einkauf der Frau. Der Vorwurf: Sie habe anderen Einkäufern womöglich das Schnäppchen weggenommen. „Ich weiß, dass ich jetzt als Spielverderberin da stehe, aber ich finde sowas total traurig“, schreibt sie. „Ich weiß, wenn Leute so viel von einem Angebot kaufen, dann gehen Familien mit Kindern, die nicht einfach das Geld haben, mal Erdbeeren zu kaufen, leer aus. Macht mich traurig“.

Kundin verteidigt sich

Die angesprochene Aldi-Kundin reagiert sofort auf die Kritik der Userin. „Nein, absolut verständlich“, heißt es. Allerdings sei es bereits 18 Uhr und damit zwei Stunden vor Ladenschluss gewesen und es habe noch ungefähr 300 Schälchen Erdbeeren gegeben. „Morgens um 8 Uhr hätte ich das nicht gemacht. Ich würde es eher unter Lebensmittel retten verbuchen“, erklärt die Kundin. Sie hoffe, dass der Rest der Erdbeeren auch noch verkauft werden oder an die Tafel gehen konnte.

Letztendlich sind auf jeden Fall die Erdbeeren der Aldi-Kundin nicht verschwendet worden. Sie habe alle Erdbeeren, bis auf zwei Schalen, püriert und in kleinen Tütchen eingefroren. „Hab jetzt einen Schub voll Erdbeerpüree für Erdbeermilchshakes“, freut sie sich. Insgesamt habe sie nur vier Erdbeeren wegwerfen müssen.