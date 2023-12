Aldi-Kunden werden Zielscheibe von Betrügern – bist du auch betroffen?

Jetzt hat es auch einige Kunden von Aldi erwischt – und wie!

In jüngerer Vergangenheit liest man immer wieder von miesen Betrugsmaschen, mit denen Kriminelle ihre Opfer um sensible Daten oder Geld bringen wollen. Schon lange bleibt es dabei nicht mehr nur beim altbekannten „Enkeltrick“. Die Betrüger werden immer kreativer, wie auch die jüngste Masche beweist, die es auf Kunden von Aldi abgesehen hat.

Aldi-Kunden im Visier von Kriminellen

Im Namen von Aldi Nord wenden die Kriminellen sich derzeit an ihre potenziellen Opfer. Die Betrüger versenden Emails und rufen auch bei manchen Opfern an. Auf beiden Wegen wollen sie den Aldi-Kunden die gleiche Nachricht übermitteln: Angeblich hätten die betroffenen Kunden bei einem Gewinnspiel gewonnen.

Der Gewinn ist natürlich frei erfunden, es gab nicht mal ein solches Gewinnspiel. Stattdessen haben die Betrüger es auf sensible Daten der Aldi-Kunden abgesehen.

Ähnlich wie beim „Enkeltrick“ haben die Betrüger dabei vor allem ältere Menschen im Visier. Diese tendieren zum einen zu einer höheren Gutgläubigkeit. Und zum anderen können ältere Menschen sich häufig nicht daran erinnern, ob sie vor geraumer Zeit vielleicht mal an einem Gewinnspiel teilgenommen hatten.

Aldi Nord warnt

Und so geht mancher Aldi-Kunde den Betrügern in die Fänge. Egal ob via Email oder per Telefonat: Die Opfer sollen empfindliche Daten angeben, wie zum Beispiel Adresse oder gar Bankdaten.

Aldi Nord warnt seine Kunden daher eindringlich: Wer solche Emails oder Anrufe erhält, sollte keinesfalls darauf reagieren. Und wenn man unsicher ist, ob es sich um eine echte oder betrügerische Gewinn-Benachrichtigung handelt, kann man sich stets bei Aldi Nord informieren. Der Kunden-Service hilft dort gern weiter.

