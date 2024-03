Aldi-Kunden kaufen Eier – als sie zuhause den Karton öffnen, trifft sie der Schlag

Als diese zwei Engländer bei Aldi ihren Einkauf erledigten, dachten sie nicht, dass der Tag mit so einer Überraschung enden würde. Neben anderen Lebensmitteln kauften sie auch eine Packung mit Eiern. Viele Kunden öffnen dabei immer den Karton, um zu sehen, ob die Eier auch unbeschädigt sind. Doch in das Ei hineinschauen kann man hierbei noch nicht. Desto größer war diese Überraschung.

Aldi: Kunden überrascht von Eierfund

Als die beiden Engländer ihr Frühstück zubereiten wollten, verarbeiteten sie die Eier zu Spiegeleiern. Doch als sie die Eier aufschlugen, trauten sie ihren Augen nicht. Das erste Ei enthielt nicht nur ein Eigelb, sondern zwei. Und damit nicht genug: Auch das nächste Ei enthielt zwei Eidotter. Doch das dritte Ei schoss den Vogel ab: Es enthielt vier Dotter!

„Es war komisch, weil wir das noch nie zuvor gesehen hatten. Wie bekommt man so viele Eigelbe in eine Schachtel? Es ist einfach zufällig und seltsam“, berichtet einer der beiden Aldi-Kunden gegenüber dem britischen „Mirror“. Daraufhin recherchierten die beiden und fanden heraus, dass die Chance, ein Ei mit vier Dottern zu erwischen, bei unglaublichen 1:11.000.000.000 lag. Das ließen sie sich nicht zweimal sagen und kauften sich ein Lotto-Los. So viel Glück muss man schließlich nutzen! Doch leider hat es mit dem großen Jackpot nicht geklappt.

Was steckt dahinter?

Zwei Eigelb in einem Ei zu finden ist wirklich ein großer Zufall. Laut dem Reportagemagazin „Geo“ ist dieses Phänomen vor allem bei jungen Hennen vorzufinden. Der Hormonhaushalt von Junghennen muss sich erst einpendeln, weshalb es zu Beginn vorkommen kann, dass sich manchmal aus dem Eierstock mehrere Follikel, spätere Dotter, gleichzeitig lösen. Daher ist es sogar möglich, dass sich nicht nur zwei Eigelb, sondern auch drei oder vier Eigelb in einem Ei befinden. In der Praxis können aus Platzmangel jedoch nicht mehrere Küken in einem Ei heranwachsen, Zwillinge oder Drillinge sind daher eher unwahrscheinlich.

Für die beiden Aldi-Kunden war es jedenfalls ein bewegendes Erlebnis. Auch wenn es mit dem Lottogewinn leider nicht geklappt hat: Wer hat schon mal so einen Eierfund gemacht? Spiegeleier mit mehreren Eigelb schmecken dann sicher besonders gut!