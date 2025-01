Aldi, Edeka und Co.: Jetzt kommt es dicke! Getränk wird teurer und teurer

Es ist DAS Getränk für die kalte Jahreszeit, soll es uns doch mit viel Vitamin C versorgen: Orangensaft! Doch wer nach dem beliebten Fruchtsaft bei Aldi, Edeka und anderen Märkten Ausschau hält, wird erschrecken. Denn tatsächlich klettern und klettern die Preise für O-Saft immer weiter in die Höhe.

Da spielt es fast schon keine Rolle, ob man bei Aldi, Edeka oder einem anderen Supermarkt oder Discounter einkauft. Das Bittere dabei sind nicht die Orangen selber, sondern es ist die Aussicht auf möglicherweise weiter steigende Preise…

Aldi, Edeka und Co.: Getränk wird teurer und teurer

Wie „Foodwatch“ recherchiert haben will, gibt es mehrere Produkte, die besonders stark von Teuerungen im Vergleich zum Januar 2023 betroffen sind. Tatsächlich steht auch Orangensaft auf dieser Liste – mit einem satten Preisaufschlag von 85 Prozent! Und es könnte noch schlimmer kommen, denn die aktuelle Orangen-Ernte in Brasilien wird wohl die schlechteste seit 1988. Der brasilianische Zitrusverband schätzt einen kräftigen Rückgang von knapp 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Brasilien gilt als wichtiger Maßstab für Orangen, weil das südamerikanische Land der führende Erzeuger ist. Wenn dort die Ernte schlecht ausfällt, macht sich das sofort auf den Märkten der Welt bemerkbar, auch in Deutschland. Wie der „Spiegel“ schreibt, kostet der Liter „Hohes C Milde Orange“ bei Edeka schon 3,99 Euro. Auch Discounter-Produkte wie „Rio d’Oro“ von Aldi haben sich verteuert – von 2,29 Euro auf 2,99 Euro.

Ernteausfälle treiben O-Saft-Preis hoch

Die schlechte Ernte rührt aus extremen Wetterbedingungen in Brasilien, wie Hitzewellen und Dürrephasen. Gleichzeitig machen Krankheiten den Plantagen und Pflanzen vor Ort zu schaffen. „Citrus Greening“ etwa ist in Brasilien verbreitet. Diese Infektion lässt Bäume absterben, sodass Anbauflächen komplett neu bepflanzt werden müssen.

Auch Spanien wurde von heftigen Unwettern heimgesucht, etwa in der großen Orangen-Anbauregion Valencia. Es bleibt also sehr fraglich, ob sich die Preise schon in naher Zukunft wieder aus Verbrauchersicht erholen…