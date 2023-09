Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Diese teuren Fehler machen Kunden immer wieder

Kunden von Aldi, Edeka, Kaufland und anderer Supermarkt-Ketten erleben in jüngerer Vergangenheit an der Kasse immer wieder ihr blaues Wunder. Die Preise für Lebensmittel und Haushaltsartikel sind schließlich zuletzt in teils schwindelerregende Höhen geschossen.

Für viele Menschen ist es aktuell noch wichtiger denn je, dass sie bei ihrem Einkauf ganz genau aufpassen und jeden Euro zweimal umdrehen. Und es gibt immer noch viele Kunden, die bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. einige entscheidende Fehler begehen, die den Verbraucher am Ende eine Menge Geld kosten können.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Diese Fehler können teuer werden

Fehler 1: Kunden gehen unvorbereitet einkaufen. Viele Menschen betreten die Supermärkte, ohne sich vorher ganz genau überlegt zu haben, was sie wirklich brauchen. Dadurch packen diese Menschen häufig Produkte in den Einkaufswagen, die sie aktuell womöglich gar nicht so dringend benötigen.

Es ist ratsam, wenn Verbraucher vor dem Einkauf einen Einkaufszettel anfertigen, den sie in den Filialen einfach nur abarbeiten. Dadurch können Impuls-Käufe vermieden werden.

Fehler 2: Kunden gehen mit leerem Magen einkaufen. Studien belegen, dass hungrige Kunden deutlich mehr Lebensmittel in ihre Einkaufswagen packen als satte Kunden dies tun. Speziell Süßwaren und Snacks finden auf diese Weise schnell den Weg in den Einkaufswagen, obwohl der Kunde diese Naschereien eigentlich nicht braucht.

Fehler 3: Kunden lassen sich von Rabattaktionen locken. Wenn Produkte im Preis reduziert sind, glauben viele Kunden, sie müssten jene Produkte unbedingt kaufen. Schließlich würden sie dadurch ein Schnäppchen machen, meinen viele Kunden.

Das Problem: Weil bei Aldi, Edeka, Kaufland und Co. regelmäßig so viele Produkte einer Rabattaktion unterliegen, landen häufig sehr viele Waren im Einkaufswagen der Kunden. Reduzierter Preis hin oder her – wenn der Kunde ein Produkt nicht braucht, sollte er es nicht kaufen.

Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Kreditkarte wird zur Gefahr

Fehler 4: Kunden zahlen mit Kreditkarte. Das Zahlen mit Karte hat nachgewiesenermaßen einen negativen Effekt auf das Kaufverhalten der Kunden. Die Kunden tendieren bei der Kartenzahlung dazu, mehr Geld auszugeben. Wer bar zahlt, hat den Wert des ausgegebenen Geldes wahrhaftig vor Augen.

So ein Einkauf bei Aldi, Edeka oder Kaufland kann heutzutage ganz schön teuer sein. Viele Kunden wären daher froh, wenn eine kleine Finanzspritze ihnen dabei helfen könnte, den eigenen Kühlschrank zu füllen.