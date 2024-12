Aldi: Neue Bargeld-Regel! Kunden bedient: „Einfach scheiße“

Mit dem Jahr 2024 gehen erneut aufregende 12 Monate zu Ende. Vieles hat die Gesellschaft bewegt, seien es emotionale Aufreger oder gravierende Änderungen. Wir wollen einen Rückblick wagen auf die Situationen, die bei den Menschen in Deutschland für besonders viel Wirbel gesorgt haben.

Dazu gehört auch eine Entscheidung von Aldi Nord im Oktober 2024, über die viele Kunden nicht gerade glücklich waren. So folgte der Discounter damals der Entscheidung vieler Konkurrenten, an der Kasse auch eine Bargeld-Auszahlung für Kunden möglich zu machen.

Aldi mit neuer Bargeld-Regel

Das Thema Bargeld ist in Deutschland ein großes. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist hier die Zahlung mit Scheinen und Münzen noch immer sehr beliebt, digitalen Bezahlformen wie per Handy-App oder mit der EC-Karte schlägt noch immer viel Skepsis entgegen. Dazu bevorzugen gerade ältere Menschen oft Bargeld, weil sie teilweise gar keinen Zugriff auf andere Zahlungsalternativen haben.

Umso umstrittener ist daher auch die immer weiter verbreitete Möglichkeit, an Kassen von Rewe oder jetzt auch Aldi Nord Bargeld während des Bezahlens mit der EC-Karte abzuheben. So zahlt der Kunde nicht nur seinen Einkauf, sondern bucht zum Beispiel auch noch 50 Euro zusätzlich von seinem Konto ab, die der Kassierer ihm dann bar auszahlt und die anschließend ebenfalls von Aldi abgebucht werden. Während Aldi Nord diese neue Regel im Oktober 2024 erst vergleichsweise spät umsetzte, sind aber nicht alle Kunden davon begeistert gewesen.

Aldi-Kunden meckern: „Einfach scheiße in vielen Aspekten“

Im Netz reagierten viele heftig auf die neue Möglichkeit bei Aldi. „Bargeld ist halt einfach scheiße in vielen Aspekten“, fand ein Kunde. Der Bezahlvorgang an der Kasse dauert auf die Art länger, zudem wird der Geldbeutel durch die Münzen und Scheine strapaziert. Außerdem ist eine kontaktlose Zahlung im Vergleich deutlich hygienischer.

„Dann steht man wieder länger an, weil jemand vor einem in der Schlange noch Bargeld abheben will“, sah auch eine andere Person den neuen Service eher negativ. Einige Aldi-Kunden befürchteten außerdem, dass am Ende kein Wechselgeld mehr in der Kasse bleiben wird, wenn so viel ausgezahlt werden muss.

Allerdings konnte man hier bisher auch Entwarnung geben – hätte der Service für Probleme gesorgt, hätte Aldi ihn sicher schnell wieder eingestellt.